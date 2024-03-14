https://sputnikarabic.ae/20240314/البيت-الأبيض-إسرائيل-لا-تبذل-جهودا-كافية-لزيادة-تدفق-المساعدات-لقطاع-غزة-1086996271.html

البيت الأبيض: إسرائيل لا تبذل جهودا كافية لزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة

البيت الأبيض: إسرائيل لا تبذل جهودا كافية لزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة

سبوتنيك عربي

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن إسرائيل لا تبذل جهودا كافية لزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T18:05+0000

2024-03-14T18:05+0000

2024-03-14T18:05+0000

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي حول عمل البوابة 96 لإدخال المساعدات لغزة: "نعتبر ذلك الحد الأدنى من المساعدات التي تمر عبر البوابة 96 حتى الآن".وأضاف كيربي أنه "في المعابر الأخرى، كان هناك بعض التحسن، ولكن من المبكر معرفة ما إذا كان الإسرائيليون ملتزمون بتحسين تدفق المساعدة. ولكن مرة أخرى، في المجمل فقط، لا يتم الدخول بشكل كافٍ".وعندما سُئل عن سبب عدم دخول المساعدات إلى البوابة 96 بين عشية وضحاها، قال كيربي: "إننا نرى عدم بذل الجانب الإسرائيلي لجهد كبير لزيادة تدفقها".ونقل موقع الأمم المتحدة عن المسؤولة، قولها إن "الإسقاط الجوي للمساعدات يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة، وشهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنه قطرة في محيط، وأبعد عن أن يكون كافيا، إنه مهم ولكنه يبقى متواضعا للغاية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.بإفطار "شحيح".. تونسيون يتضامنون مع غزة في اليوم الأول من شهر رمضان.. صور وفيديو

https://sputnikarabic.ae/20240314/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-طعن-شمال-النقب-وتحييد-منفذها-فيديو-1086979119.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة