https://sputnikarabic.ae/20240314/تركيا-تعرب-عن-ارتياحها-لقرار-مجلس-الأمن-القومي-العراقي-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-محظورة-1086998927.html
تركيا تعرب عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة"
تركيا تعرب عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة"
سبوتنيك عربي
أكد العراق وتركيا، اليوم الخميس، على بذلهما كافة الجهود لإنجاح زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العراق بعد شهر رمضان، والتي وصفاها بـ"التاريخية". 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T21:32+0000
2024-03-14T21:32+0000
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وجاء في بيان ختامي، نشرته وزارة الخارجية العراقية، بشأن اجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا، والتي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد: "بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان، المرتقبة إلى بغداد بعد شهر رمضان، وما يتطلب ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وانجاحها، والتي من المؤمل ان تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الجاريين الصديقين".كما أعربت تركيا في البيان الختامي عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي، تصنيف "حزب العمال الكردستاني" منظمة محظورة في العراق.وذكر البيان: "رحبت تركيا بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الوطني العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيما محظورا في العراق، هذا وتشاور الجانبان بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة الذي يستهدف تركيا من خلال استخدام الأراضي العراقية".ولفت البيان الختامي بشأن اجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا، أن "هذه المباحثات تشكل استمرارا للمباحثات التي أجراها العراق وتركيا في أنقرة في19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إذ ناقش الجانبان موقفهما المشترك الذي سيتم تبنيه في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية".بدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.
https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-تركيا-ستحل-قضية-الحدود-مع-العراق-بشكل-دائم-في-الصيف-المقبل-1086653769.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني, رجب طيب أردوغان
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني, رجب طيب أردوغان
تركيا تعرب عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة"
أكد العراق وتركيا، اليوم الخميس، على بذلهما كافة الجهود لإنجاح زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العراق بعد شهر رمضان، والتي وصفاها بـ"التاريخية".
وجاء في بيان ختامي، نشرته وزارة الخارجية العراقية، بشأن اجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا، والتي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد: "بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان، المرتقبة إلى بغداد بعد شهر رمضان، وما يتطلب ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة التاريخية وانجاحها، والتي من المؤمل ان تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الجاريين الصديقين".
كما أعربت تركيا في البيان الختامي عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي، تصنيف "حزب العمال الكردستاني
" منظمة محظورة في العراق.
وذكر البيان: "رحبت تركيا بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الوطني العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيما محظورا في العراق، هذا وتشاور الجانبان بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد التنظيم وامتداداته المحظورة الذي يستهدف تركيا من خلال استخدام الأراضي العراقية".
وأعلن العراق وتركيا في بيانهما الختامي، بأنهما اتفقا على "إنشاء لجان دائمة مشتركة، تعمل حصرا في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل".
ولفت البيان الختامي بشأن اجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا، أن "هذه المباحثات تشكل استمرارا للمباحثات التي أجراها العراق وتركيا في أنقرة في19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إذ ناقش الجانبان موقفهما المشترك الذي سيتم تبنيه في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية".
بدأ الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.