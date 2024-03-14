https://sputnikarabic.ae/20240314/صلاح-ومرموش-في-منافسة-شرسة-على-هداف-المحترفين-المصريين-في-بيغ-فايف-1086969962.html

صلاح ومرموش في منافسة شرسة على هداف المحترفين المصريين في "بيغ فايف"

صلاح ومرموش في منافسة شرسة على هداف المحترفين المصريين في "بيغ فايف"

سبوتنيك عربي

احتدمت المنافسة بين اللاعبين عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومحمد صلاح نجم ليفربول، على لقب هداف المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T09:21+0000

2024-03-14T09:21+0000

2024-03-14T09:21+0000

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اللاعب محمد صلاح

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وقال موقع "اليوم السابع" بأن المنافسة بين صلاح ومرموش تأتي مع اقتراب الموسم الحالي 2023-2024 من الدخول في مراحله الحاسمة وسط مطاردة من مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي والذي يحاول جاهدًا الوصول إلى عدد الأهداف التي سجلها الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.يحتل حاليا صلاح صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية فبراير/ شباط الماضي، بواقع 24 هدفا بينهما 15 هدفًا و9 أسيست بالتساوي مع أولي واتكينز، مسجلًا 14 هدفًا و10 أسيست.ويشغل إيرلينغ هالاند المركز الثالث بالقائمة في الفترة نفسها من الموسم، بواقع 22 هدفًا، سجّل 17، كما صنع 5 آخرين وبفارق هدفين عن محمد صلاح، في واحدة من المنافسات الفردية على لقب الأفضل خلال النسخة الحالية من البريميرليغ.صلاح الذي يتصدر هدافي المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى، استطاع أن يتصدر كذلك ترتيب هدافي فريقه ليفربول في كل المسابقات، حيث ساهم اللاعب خلال الموسم الحالي حتى نهاية فبراير، في 29 هدفًا في جميع المسابقات بواقع 19 هدفًا و10 أسيست بمجموع دقائق يزيد قليلًا عن ألفي دقيقة.من ناحية أخرى، أثبت عمر مرموش نفسه بعدما تصدر المشهد التهديفي في ناديه بعد الانتقال إلى صفوفه خلال الصيف الماضي، حيث بلغ إجمالي المساهمات التهديفية للاعب مع فريق إينتراخت فرانكفورت بواقع 21 هدفًا، سجل 15 و6 أسيست بمجموع أكثر من ألفين دقيقة في 31 مباراة، كما شارك في الدوري الألماني بـ 15 هدفًا بينهم 10 أهداف و6 أسيست، ويعد الأكثر تهديفًا في فريق آينتراخت فرانكفورت حتى الآن.وفي وقت سابق، أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس/آذار الجاري، مستبعدا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن التشكيلة التي ستجري معسكرا في الإمارات الأربعاء المقبل.ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الجاري.

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