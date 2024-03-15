https://sputnikarabic.ae/20240315/الأمم-المتحدة-عواقب-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-رفح-ستكون-كارثية-1087028927.html
الأمم المتحدة: عواقب العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون كارثية
الأمم المتحدة: عواقب العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون كارثية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن عواقب العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون كارثية على سكان غزة، وتأمل الأمم المتحدة في... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T17:29+0000
2024-03-15T17:29+0000
2024-03-15T17:29+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن "هذه التقارير مقلقة للغاية، إن عواقب العملية البرية في رفح في الظروف الحالية ستكون كارثية على سكان غزة، وعلى الوضع الإنساني، وعلى كل من حولنا".وأضاف: "نأمل حقا أن يتم تجنب ذلك، وعلى حد علمنا فإن المفاوضات مستمرة ونأمل أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على وقف إطلاق النار".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240315/الفصائل-الفلسطينية-تعلق-على-قرار-عباس-تشكيل-حكومة-جديدة-1087027377.html
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الأمم المتحدة: عواقب العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون كارثية
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن عواقب العملية البرية الإسرائيلية في رفح ستكون كارثية على سكان غزة، وتأمل الأمم المتحدة في إمكانية تجنبها.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن "هذه التقارير مقلقة للغاية، إن عواقب العملية البرية في رفح في الظروف الحالية ستكون كارثية على سكان غزة، وعلى الوضع الإنساني، وعلى كل من حولنا".
وأضاف: "نأمل حقا أن يتم تجنب ذلك، وعلى حد علمنا فإن المفاوضات مستمرة ونأمل أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على وقف إطلاق النار".
ووافق مجلس الوزراء العسكري السياسي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على خطة العملية في رفح، التي أصبحت المركز الرئيسي للاجئين من بقية القطاع الفلسطيني.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع،
ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية
قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.