عربي
https://sputnikarabic.ae/20240315/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-مسؤوليته-عن-استهداف-مدنيين-ينتظرون-المساعدات-في-غزة-1087030199.html
الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات في غزة
الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول تعرض مدنيين لإطلاق نار أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، نفى فيه مسؤوليته عن الهجوم. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T19:16+0000
2024-03-15T19:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083481538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0752d0b284b946d175358b552cab9579.jpg
وزعم بيان الجيش الإسرائيلي أن "مسلحين فلسطينيين هم من أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين، وأن قواته لم تفعل ذلك"، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.ونشر أدرعي مقطع فيديو زعم أنه يوثق الهجوم، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الهجوم وقع قبل وصول قافلة مساعدات كانت تضم 31 شاحنة.وتسبب الهجوم الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين قرب دوار الكويت بشمالي غزة، في مقتل 20 فلسطينيا وإصابة 155 آخرين.واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وقالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، بالدبابات والمروحيات.وكان نحو 100 فلسطيني قد لقوا مصرعهم في فبراير/ شباط الماضي، عندما تعرضوا لإطلاق نار خلال انتظار المساعدات أيضا، وهو الهجوم الذي نفت إسرائيل مسؤوليتها عنه أيضا، رغم إعلان بعض المسؤولين الإسرائيليين دعمهم وثنائهم على الجنود الذين نفذوه.ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي راح ضحيتها منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب.وتحذر المنظمات الإغاثية والأممية من أن القطاع أصبح يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة مع قطع إسرائيل الماء والدواء والغذاء والوقود عن القطاع وعدم السماح بدخول مساعدات إنسانية تلبي حاجة السكان.
https://sputnikarabic.ae/20240314/البيت-الأبيض-إسرائيل-لا-تبذل-جهودا-كافية-لزيادة-تدفق-المساعدات-لقطاع-غزة-1086996271.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083481538_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09e5591610f8ab6976a809507d60778e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات في غزة

19:16 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 19:43 GMT 15.03.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول تعرض مدنيين لإطلاق نار أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، نفى فيه مسؤوليته عن الهجوم.
وزعم بيان الجيش الإسرائيلي أن "مسلحين فلسطينيين هم من أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين، وأن قواته لم تفعل ذلك"، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.
ونشر أدرعي مقطع فيديو زعم أنه يوثق الهجوم، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الهجوم وقع قبل وصول قافلة مساعدات كانت تضم 31 شاحنة.
وتسبب الهجوم الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين قرب دوار الكويت بشمالي غزة، في مقتل 20 فلسطينيا وإصابة 155 آخرين.
واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وقالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، بالدبابات والمروحيات.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
البيت الأبيض: إسرائيل لا تبذل جهودا كافية لزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة
أمس, 18:05 GMT
وكان نحو 100 فلسطيني قد لقوا مصرعهم في فبراير/ شباط الماضي، عندما تعرضوا لإطلاق نار خلال انتظار المساعدات أيضا، وهو الهجوم الذي نفت إسرائيل مسؤوليتها عنه أيضا، رغم إعلان بعض المسؤولين الإسرائيليين دعمهم وثنائهم على الجنود الذين نفذوه.
ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي راح ضحيتها منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب.
وتحذر المنظمات الإغاثية والأممية من أن القطاع أصبح يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة مع قطع إسرائيل الماء والدواء والغذاء والوقود عن القطاع وعدم السماح بدخول مساعدات إنسانية تلبي حاجة السكان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديوأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала