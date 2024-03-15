https://sputnikarabic.ae/20240315/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-مسؤوليته-عن-استهداف-مدنيين-ينتظرون-المساعدات-في-غزة-1087030199.html

الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات في غزة

الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات في غزة

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول تعرض مدنيين لإطلاق نار أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، نفى فيه مسؤوليته عن الهجوم. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T19:16+0000

2024-03-15T19:16+0000

2024-03-15T19:43+0000

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وزعم بيان الجيش الإسرائيلي أن "مسلحين فلسطينيين هم من أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين، وأن قواته لم تفعل ذلك"، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.ونشر أدرعي مقطع فيديو زعم أنه يوثق الهجوم، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الهجوم وقع قبل وصول قافلة مساعدات كانت تضم 31 شاحنة.وتسبب الهجوم الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين قرب دوار الكويت بشمالي غزة، في مقتل 20 فلسطينيا وإصابة 155 آخرين.واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وقالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، بالدبابات والمروحيات.وكان نحو 100 فلسطيني قد لقوا مصرعهم في فبراير/ شباط الماضي، عندما تعرضوا لإطلاق نار خلال انتظار المساعدات أيضا، وهو الهجوم الذي نفت إسرائيل مسؤوليتها عنه أيضا، رغم إعلان بعض المسؤولين الإسرائيليين دعمهم وثنائهم على الجنود الذين نفذوه.ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي راح ضحيتها منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب.وتحذر المنظمات الإغاثية والأممية من أن القطاع أصبح يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة مع قطع إسرائيل الماء والدواء والغذاء والوقود عن القطاع وعدم السماح بدخول مساعدات إنسانية تلبي حاجة السكان.

https://sputnikarabic.ae/20240314/البيت-الأبيض-إسرائيل-لا-تبذل-جهودا-كافية-لزيادة-تدفق-المساعدات-لقطاع-غزة-1086996271.html

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