https://sputnikarabic.ae/20240316/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-أمام-وزارة-الدفاع-بتل-أبيب-للمطالبة-بإقالة-نتنياهو-1087052638.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

سبوتنيك عربي

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بمدينة تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من منصبه والتوجه فورا إلى... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T23:11+0000

2024-03-16T23:11+0000

2024-03-16T23:11+0000

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إسرائيل

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

تحرير رهائن

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وبحسب القناة (12) الإسرائيلية، رفع المتظاهرون لافتات تحمل صور نتنياهو كتب عليها "أنت الرئيس وأنت مذنب"، في إشارة إلى مسؤوليته عن الفشل الاستخباراتي الذي حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.كانت هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت مساء اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قرر عقد جلسة لبحث صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس، وذلك بعدما توجه إلى نتنياهو، الذي رفض عقد جلسة خاصة لـ"كابينيت الحرب" على غزة، في وقت لاحق اليوم السبت.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن كل من غالانت ومعه بيني غانتس، وغادي آينزكوت،عضوا مجلس الحرب على غزة، قرروا التوجه إلى رئيس الوزراء، نتنياهو، لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة آخر مستجدات صفقة تبادل الرهائن والأسرى مع حماس.وأوضحت القناة أن مكتب نتنياهو، رفض الرد على هذه الاتهامات، رغم أن المكتب نفسه قد أوضح في وقت سابق أن رئيس الوزراء رفض عقد تلك الجلسة في وقت لاحق اليوم السبت.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت، أمس الجمعة، بموافقة "كابينيت الحرب" على غزة على إرسال وفد إلى قطر لإجراء المزيد من المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس".وأفاد باراك رافيد، المحلل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيلي، بأنه في أعقاب تلقي إسرائيل ردودا من حركة حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، قرر "كابينيت الحرب"، إرسال وفد إلى قطر، حيث نقل رافيد عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إفادة بموافقة "كابينيت الحرب" على هذا الوفد لإجراء المزيد من المفاوضات في الدوحة.ويقضي عرض حركة حماس "بوقف العدوان وتقديم الإغاثة مع عودة النازحين إلى شمالي القطاع وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة"، وهي المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، موضحةً أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240316/وزير-المالية-الإسرائيلي-يطالب-نتنياهو-بمنع-وفد-بلاده-من-المغادرة-لحضور-محادثات-تبادل-الأسرى-في-قطر-1087051391.html

https://sputnikarabic.ae/20240316/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نحن-في-حرب-متعددة-الجبهات-في-سوريا-ولبنان-والضفة-الغربية-وغزة-1087048456.html

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العالم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تحرير رهائن