https://sputnikarabic.ae/20240316/اجتماع-بين-حماس-وأنصار-الله-لتنسيق-العمل-ضد-إسرائيل-1087036321.html

اجتماع بين "حماس" و"أنصار الله" لتنسيق العمل ضد إسرائيل

اجتماع بين "حماس" و"أنصار الله" لتنسيق العمل ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

عقدت قيادات من حركة "حماس" وجماعة "أنصار الله" اليمنية اجتماعا لمناقشة ما وصفته بأنه "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضد إسرائيل. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T10:24+0000

2024-03-16T10:24+0000

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ووصفت صحيفة "الشرق الأوسط" هذا الاجتماع بالنادر، مشيرة إلى أنه عُقد الأسبوع الماضي حيث شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة "أنصار الله" اليمنية.وصرح مصدر، طلب عدم نشر اسمه، بأن "أنصار الله" أكدت خلال اللقاء أنها ستواصل عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل، لإسناد المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش "تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح".يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية، صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان الجماعة استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية، ومدمرة أمريكية بالصواريخ والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، بأن "أنصار الله أطلقوا بين الساعة 8:30 و10:50 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 15 آذار/ مارس الجاري، ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وفي وقت سابق، اعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى شنها قصفا صاروخيا على سفينة إسرائيلية (باسفيك1)، واستهدافها مدمرة أمريكية بطائرات مُسيرة في البحر الأحمر.يذكر أن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد كشف يوم الخميس الماضي، عن استهداف جماعته منذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 73 سفينة وبارجة، معلناً توسيع نطاق هجمات قواته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى المحيط الهندي.

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