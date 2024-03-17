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https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-تحذر-من-انتشار-الأخبار-المضللة-حول-الانتخابات-الروسية-في-الخارج--1087084357.html
الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج
الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن أخبارًا كاذبة حول التصويت في الخارج تنتشر عبر الإنترنت، ويتم تداول مقاطع فيديو وصور للروس وهم يصطفون في مراكز... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T16:56+0000
2024-03-17T16:56+0000
روسيا
العالم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تنتشر على الإنترنت أخبار مزيفة حول إجراء التصويت في الخارج، حيث أن هناك العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمواطنين الروس الذين جاؤوا للتصويت، حيث يتم تقديمها كمظاهرات احتجاجية، بينما يأتي الناس إلى هناك لأداء واجبهم المدني".هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 69%ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20240317/كيف-جرت-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-العاصمة-والمقاطعات-والأقاليم-الجديدة-وفي-الخارج-1087072535.html
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روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج

16:56 GMT 17.03.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن أخبارًا كاذبة حول التصويت في الخارج تنتشر عبر الإنترنت، ويتم تداول مقاطع فيديو وصور للروس وهم يصطفون في مراكز الاقتراع على أنها احتجاج.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تنتشر على الإنترنت أخبار مزيفة حول إجراء التصويت في الخارج، حيث أن هناك العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمواطنين الروس الذين جاؤوا للتصويت، حيث يتم تقديمها كمظاهرات احتجاجية، بينما يأتي الناس إلى هناك لأداء واجبهم المدني".
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
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كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟
15:46 GMT
هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 69%
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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