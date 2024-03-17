https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-تحذر-من-انتشار-الأخبار-المضللة-حول-الانتخابات-الروسية-في-الخارج--1087084357.html

الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج

الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن أخبارًا كاذبة حول التصويت في الخارج تنتشر عبر الإنترنت، ويتم تداول مقاطع فيديو وصور للروس وهم يصطفون في مراكز... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T16:56+0000

2024-03-17T16:56+0000

2024-03-17T16:56+0000

روسيا

العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تنتشر على الإنترنت أخبار مزيفة حول إجراء التصويت في الخارج، حيث أن هناك العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمواطنين الروس الذين جاؤوا للتصويت، حيث يتم تقديمها كمظاهرات احتجاجية، بينما يأتي الناس إلى هناك لأداء واجبهم المدني".هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 69%ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

https://sputnikarabic.ae/20240317/كيف-جرت-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-العاصمة-والمقاطعات-والأقاليم-الجديدة-وفي-الخارج-1087072535.html

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الأخبار

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024