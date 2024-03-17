https://sputnikarabic.ae/20240317/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتجاوز-73-1087085631.html

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73%

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73%

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، بلغت 73.33% بحلول الساعة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T17:35+0000

2024-03-17T17:35+0000

2024-03-17T18:14+0000

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

روسيا

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وذكرت لجنة الانتخابات على موقعها أنه وبحلول الساعة 16.03 بتوقيت موسكو في اليوم الثالث للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 70.01%.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، في البلاد ككل بلغت 65 % حتى الساعة 12:52 بتوقيت موسكو.هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-تحذر-من-انتشار-الأخبار-المضللة-حول-الانتخابات-الروسية-في-الخارج--1087084357.html

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الأخبار

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا