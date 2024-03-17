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إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
https://sputnikarabic.ae/20240317/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتجاوز-73-1087085631.html
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73%
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73%
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، بلغت 73.33% بحلول الساعة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T17:35+0000
2024-03-17T18:14+0000
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا
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وذكرت لجنة الانتخابات على موقعها أنه وبحلول الساعة 16.03 بتوقيت موسكو في اليوم الثالث للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 70.01%.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، في البلاد ككل بلغت 65 % حتى الساعة 12:52 بتوقيت موسكو.هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-تحذر-من-انتشار-الأخبار-المضللة-حول-الانتخابات-الروسية-في-الخارج--1087084357.html
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73%

17:35 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 18:14 GMT 17.03.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73%
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 73% - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، بلغت 73.33% بحلول الساعة 20.24 بتوقيت موسكو.
وذكرت لجنة الانتخابات على موقعها أنه وبحلول الساعة 16.03 بتوقيت موسكو في اليوم الثالث للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 70.01%.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، في البلاد ككل بلغت 65 % حتى الساعة 12:52 بتوقيت موسكو.
هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
الخارجية الروسية تحذر من انتشار الأخبار المضللة حول الانتخابات الروسية في الخارج
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ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟ - سبوتنيك عربي
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كم عدد مراكز الاقتراع وأين تكون مفتوحة للانتخابات الرئاسية في الخارج؟
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15 مارس, 08:48 GMT
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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