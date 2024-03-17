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"المشروع 18065".. سفينة روسية ترصد الموجات الصوتية والإلكترونية للسفن والغواصات
"المشروع 18065".. سفينة روسية ترصد الموجات الصوتية والإلكترونية للسفن والغواصات
سبوتنيك عربي
تمتلك الأساطيل الحربية الكبرى أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في العالم، ويشمل ذلك السفن القتالية والغواصات، إضافة إلى وحدات الرصد والاستطلاع التي تتولى... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T18:11+0000
2024-03-17T18:11+0000
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ويصنف الأسطول الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم في 2024 بـ781 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويعتمد الأسطول الروسي على أنواع مختلفة من سفن المخصصة لرصد الأهداف البحرية المعادية ومنها "المشروع 18065"، المصممة لتحديد نوع الهدف البحري عن طريق بصمته الصوتية أو عن طريق تتبع المجالات الكهربائية والمغناطيسية الناتجة عنه، حسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنية للسفينةولفت الموقع إلى أن "المشروع 18065" يرصد مصادر الضوضاء تحت سطح الماء باستخدام أجهزة سونار يمكنها رصد المجالات المغناطيسية للغواصات أثناء حركتها أو حتى أثناء توقفها، إضافة إلى أنواع أخرى من وسائل الرصد البحري قصيرة وبعيدة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20240131/البحرية-الروسية-تتزود-بـ12-سفينة-و4-غواصات-هذا-العام-1085612002.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"المشروع 18065".. سفينة روسية ترصد الموجات الصوتية والإلكترونية للسفن والغواصات

18:11 GMT 17.03.2024
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الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
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تمتلك الأساطيل الحربية الكبرى أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في العالم، ويشمل ذلك السفن القتالية والغواصات، إضافة إلى وحدات الرصد والاستطلاع التي تتولى مهام البحث عن العدو على سطح الماء أو في أعماق البحار.
ويصنف الأسطول الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم في 2024 بـ781 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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ويعتمد الأسطول الروسي على أنواع مختلفة من سفن المخصصة لرصد الأهداف البحرية المعادية ومنها "المشروع 18065"، المصممة لتحديد نوع الهدف البحري عن طريق بصمته الصوتية أو عن طريق تتبع المجالات الكهربائية والمغناطيسية الناتجة عنه، حسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية للسفينة

وزن السفينة (الإزاحة): 1450 طنا.
الطول: 80 مترا.
العارضة (عرض السفينة في المنتصف عند سطح الماء): 11.4 متر.
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.25 متر.
نظام الدفع: اثنان من محركات الديزل.
السرعة: 14 عقدة (نحو 26 كلم/ ساعة).
المدى: 2500 ميل (نحو 4023 كلم).
مدة البقاء في البحر لرحلة واحدة: 15 يوما.
ولفت الموقع إلى أن "المشروع 18065" يرصد مصادر الضوضاء تحت سطح الماء باستخدام أجهزة سونار يمكنها رصد المجالات المغناطيسية للغواصات أثناء حركتها أو حتى أثناء توقفها، إضافة إلى أنواع أخرى من وسائل الرصد البحري قصيرة وبعيدة المدى.
© Sputnikمعلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
معلومات عن سفينة الدورية الروسية ميراج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
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