https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-أمريكي-يكشف-سبب-ارتفاع-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087096771.html
خبير أمريكي يكشف سبب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية
خبير أمريكي يكشف سبب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد الاقتصادي الأمريكي، بول روبرتس، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوحد البلاد، ولهذا السبب كانت هناك نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الأخيرة للزعيم... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T23:25+0000
2024-03-17T23:25+0000
2024-03-17T23:25+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال روبرتس لوكالة "سبوتنيك": " "الإقبال كان مرتفع لأن بوتين، هو زعيم يركز على توحيد البلاد".وأضاف: "ومن وجهة نظر المصالح الوطنية لروسيا، ليس هناك الكثير مما يمكن أن يختلف معه، هذا إن كان هناك أي خلاف على الإطلاق".ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أنه-لا-يستبعد-نشوب-صراع-بين-روسيا-ودول-الناتو-1087095996.html
https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-8715--من-الأصوات-بعد-فرز-80-من-أوراق-الاقتراع-1087095490.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
خبير أمريكي يكشف سبب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية
أفاد الاقتصادي الأمريكي، بول روبرتس، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوحد البلاد، ولهذا السبب كانت هناك نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الأخيرة للزعيم الروسي.
وقال روبرتس لوكالة "سبوتنيك": " "الإقبال كان مرتفع لأن بوتين، هو زعيم يركز على توحيد البلاد".
وأضاف: "ومن وجهة نظر المصالح الوطنية لروسيا، ليس هناك الكثير مما يمكن أن يختلف معه، هذا إن كان هناك أي خلاف على الإطلاق".
ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024
، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.