https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أنه-لا-يستبعد-نشوب-صراع-بين-روسيا-ودول-الناتو-1087095996.html

بوتين يؤكد أنه لا يستبعد نشوب صراع بين روسيا ودول الناتو

بوتين يؤكد أنه لا يستبعد نشوب صراع بين روسيا ودول الناتو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد نشوب صراع بين موسكو ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرًا إلى أن صراعًا مماثلاً سيتبعه حربًا عالمية... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T22:48+0000

2024-03-17T22:48+0000

2024-03-17T22:48+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وقال بوتين ردًا على سؤال بشأن احتمالية نشوب صراع بين روسيا ودول حلف الناتو: "أعتقد أن كل شيء ممكن في عالم اليوم".وأوضح بوتين أن "الأفراد العسكريين من دول الناتو موجودون هناك (في أوكرانيا). نحن نعلم ذلك. فنحن نسمع خطابًا فرنسيًا وإنجليزيًا هناك. لا يوجد شيء جيد في هذا، أولاً وقبل كل شيء، بالنسبة لهم، لأنهم يموتون هناك، وبأعداد كبيرة".وأكد بوتين أنه "من الواضح للجميع، أن هذا الصراع سيتبعه حربًا عالمية ثالثة واسعة النطاق. وأعتقد أنه من غير المرجح أن يكون أي شخص راغبًا في هذا".وتابع: "لقد وضعوا لأنفسهم هدف تقييد تنميتنا، بالطبع سيفعلون ذلك".هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

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سبوتنيك عربي

روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024