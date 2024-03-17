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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/صحفي-ألماني-يعبر-عن-صدمته-مما-شاهده-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1087068039.html
صحفي ألماني يعبر عن صدمته مما شاهده في منطقة العملية العسكرية الخاصة
صحفي ألماني يعبر عن صدمته مما شاهده في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الألماني، شتيفن شوارزكوف، الذي جاء إلى خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بأنه تم تدمير كمية كبيرة من المعدات الغربية في... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T12:54+0000
2024-03-17T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال شوارزكوف في تقرير لقناة "ويلت": "المركبات المحروقة والمدمرة موجودة في كل مكان، والعديد منها ألمانية وأمريكية الصنع. ويمكنك رؤية بقايا مركبة برادلي المدرعة".ووفقا له، فإن نقص القذائف للمدفعية يترك الجيش الأوكراني بلا دفاع أمام القوة النارية الروسية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-أمريكي-لن-تتمكن-أي-استراتيجية-غربية-جديدة-من-إنقاذ-أوكرانيا-من-الهزيمة-1087065948.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي ألماني يعبر عن صدمته مما شاهده في منطقة العملية العسكرية الخاصة

12:54 GMT 17.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد الصحفي الألماني، شتيفن شوارزكوف، الذي جاء إلى خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بأنه تم تدمير كمية كبيرة من المعدات الغربية في أوكرانيا.
وقال شوارزكوف في تقرير لقناة "ويلت": "المركبات المحروقة والمدمرة موجودة في كل مكان، والعديد منها ألمانية وأمريكية الصنع. ويمكنك رؤية بقايا مركبة برادلي المدرعة".

وأشار إلى أنه من الصعب على القوات المسلحة الأوكرانية التعامل مع الطائرات دون طيار الروسية، حيث يتم تحسينها باستمرار.

ووفقا له، فإن نقص القذائف للمدفعية يترك الجيش الأوكراني بلا دفاع أمام القوة النارية الروسية.

وأضاف شوارزكوف في تقرير لقناة "ويلت": "تستخدم روسيا قذائف أكثر بخمسة أضعاف على الأقل يوميًا من أوكرانيا".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:14 GMT
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
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