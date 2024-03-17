https://sputnikarabic.ae/20240317/صحفي-ألماني-يعبر-عن-صدمته-مما-شاهده-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1087068039.html

صحفي ألماني يعبر عن صدمته مما شاهده في منطقة العملية العسكرية الخاصة

صحفي ألماني يعبر عن صدمته مما شاهده في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي الألماني، شتيفن شوارزكوف، الذي جاء إلى خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بأنه تم تدمير كمية كبيرة من المعدات الغربية في... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T12:54+0000

2024-03-17T12:54+0000

2024-03-17T12:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال شوارزكوف في تقرير لقناة "ويلت": "المركبات المحروقة والمدمرة موجودة في كل مكان، والعديد منها ألمانية وأمريكية الصنع. ويمكنك رؤية بقايا مركبة برادلي المدرعة".ووفقا له، فإن نقص القذائف للمدفعية يترك الجيش الأوكراني بلا دفاع أمام القوة النارية الروسية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"

https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-أمريكي-لن-تتمكن-أي-استراتيجية-غربية-جديدة-من-إنقاذ-أوكرانيا-من-الهزيمة-1087065948.html

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