https://sputnikarabic.ae/20240318/مقتل-عنصر-من-حرس-الحدود-الإيراني-جنوب-شرقي-البلاد-1087105543.html

مقتل عنصر من قوات حرس الحدود الإيرانية جنوب شرقي البلاد

مقتل عنصر من قوات حرس الحدود الإيرانية جنوب شرقي البلاد

سبوتنيك عربي

قُتل أحد أفراد قوات حرس الحدود الإيرانية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، حسبما أعلن "مركز المعلومات" التابع لقوات حرس الحدود الإيرانية، في محافظة سيستان... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T08:57+0000

2024-03-18T08:57+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن المصدر ذاته بيانا أوضح فيه أن "أحد عناصر فوج حرس الحدود التابع لمدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان، وهو الجندي محمد جواد بياناتي، ارتقى شهیدا خلال أدائه واجب الحراسة عن الحدود الجنوب شرقية للبلاد في منطقة هيرمند، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين على الحدود".وأوضحت الوكالة أن الجندي القتيل، من أهالي مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وتعتبر مدينة زابل، التي شهدت الواقعة، واحدة من 5 مدن رئيسية في محافظة سيستان وبلوشستان، وتقع على بعد 205 كم من مدينة زاهدان مركز المحافظة.وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الإيراني، يوم 9 مارس/ آذار الجاري، عن "اشتباك مع مجموعة إرهابية كانت تخطط لدخول البلاد للقيام بأعمال تخريبية، وضُبط بحوزتها عبوات ناسفة".وقال قائد حرس الحدود الإيراني، أحمد علي جودرزي، في تصريح له، إن "قوات حرس حدود منطقة نهبندان اشتبكت مع أعضاء مجموعة إرهابية كانوا يخططون لدخول البلاد للقيام بأعمال تخريبية وتم ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة كانت بحوزتهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف جودرزي أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المعدات المتفجرة، منها ألغام حربية وألغام معدنية وأجهزة إرسال واستقبال تعمل بالتحكم عن بعد وذخيرة حربية وكاميرات رؤية ليلية وغيرها من المواد".سبق ذلك إعلان المدعي العام في إيران مهدي شمس آبادي، مقتل إرهابي خلال محاولة زرع قنبلة في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي إيران.وقال آبادي، في تصريح له، إن "عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عمليات تفجير على الطريق المؤدية إلى مخفر محمدان في مدينة بمبور بهدف تفجير سيارات الدورية التابعة لهذا المخفر، وخلال محاولة عملية زرع قنبلة، قُتل أحدهما فيما لاذ الثاني بالفرار"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف المدعي العام، قائلا: "صدرت أوامر قضائية بالقبض على الإرهابي الثاني الهارب، وسننشر أي أخبار ومعلومات جديدة متعلقة بذلك".وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.

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