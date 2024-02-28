https://sputnikarabic.ae/20240228/المدعي-العام-الإيراني-يعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-ومقتل-مسلح-1086470929.html

المدعي العام الإيراني يعلن إحباط "مخطط إرهابي" ومقتل مسلح

المدعي العام الإيراني يعلن إحباط "مخطط إرهابي" ومقتل مسلح

سبوتنيك عربي

أعلن المدعي العام في إيران، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابي خلال محاولة زرع قنبلة في محافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T07:18+0000

2024-02-28T07:18+0000

2024-02-28T07:18+0000

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وقال مهدي شمس آبادي، في تصريح له، إن "عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عمليات تفجير على الطريق المؤدية إلى مخفر محمدان في مدينة بمبور بهدف تفجير سيارات الدورية التابعة لهذا المخفر، وخلال محاولة عملية زرع قنبلة، قُتل أحدهم فيما لاذ الثاني بالفرار"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف المدعي العام أنه "صدرت أوامر قضائية بالقبض على الإرهابي الثاني الهارب، وسننشر أي أخبار ومعلومات جديدة متعلقة بذلك". وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا. وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة، إن "مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".يشار إلى أن محافظة سيستان وبلوشستان تقع جنوب شرقي إيران، وهي على الحدود مع أفغانستان وباكستان.وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد، خلال الأشهر الأخيرة، حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية، في مناطق متفرقة من البلاد.وتقول إيران إن هؤلاء المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231216/الداخلية-الإيرانية-منفذو-الهجوم-على-مركز-الشرطة-جماعات-إرهابية-يدعمها-الكيان-الصهيوني-1084182026.html

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