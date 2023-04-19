https://sputnikarabic.ae/20230419/القرم-تروي-قصة-تاريخها-المتجذر-في-روسيا-1076092848.html

القرم تروي قصة تاريخها "المتجذر" في روسيا... فيديو

القرم تروي قصة تاريخها "المتجذر" في روسيا... فيديو

يرتبط تاريخ دخول شبه جزيرة القرم إلى روسيا ارتباطًا وثيقًا بالنضال المستمر منذ قرون والذي خاضته روسيا على حدودها الجنوبية ضد الإمبراطورية العثمانية منذ عام... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T15:28+0000

2023-04-19T15:28+0000

2023-04-19T15:39+0000

روسيا

جمهورية القرم الروسية

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وفي مثل هذا اليوم قبل 240 عامًا، اتخذت الإمبراطورة يكاترينا الثانية قرارًا تاريخيًا من خلال التوقيع على بيان حول ضم شبه جزيرة القرم إلى الإمبراطورية الروسية.ونشأت خانية القرم في منتصف القرن الخامس عشر كدولة مستقلة، وبالنسبة للعثمانيين، كانت ذات أهمية استراتيجيةـ حيث شكلت معقلًا للقتال ضد الدولة الروسية وبريطانيا، فضلاً عن كونها مركزًا تجاريًا رئيسيًا في منطقة البحر الأسود.وأغارت القرم باستمرار على الأراضي الروسية، وكان آخرها في القرن السادس عشر.وفي القرن السابع عشر، دخل القوزاق، الذين كانوا يعتبرون رعايا روس، في اشتباكات مستمرة مع الأتراك والتتار.وفي عامي 1687 و1689، في عهد الملكة صوفيا (1657-1704)، تم شن حملتين فاشلتين للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم تحت قيادة الأمير فاسيلي غوليتسين.وتحت حكم بيتر الأول (1672-1725)، حاربت روسيا مرتين ضد الدولة العثمانية خلال حملات بحر آزوف، وسيطرت روسيا على آزوف وبدأت في بناء أسطول عسكري في منطقة البحر الأسود.واستردت حملة بروت العثمانية عام 1711 بحر آزوف، وقضت على الحصون في الجنوب، ودمرت الأسطول الروٍسي.وفي عام 1735، اندلعت حرب أخرى بين روسيا والإمبراطورية العثمانية في عهد الإمبراطورة آنا يوانوفنا، وحرر الجيش الروسي عددا من القلاع وسيطر مؤقتًا على شبه جزيرة القرم.وسمح ضم شبه الجزيرة لروسيا بتأمين أراضيها الجنوبية، وكذلك تحويل بحر آزوف إلى بحر داخلي.وانتقلت موانئ كيرتش وكينبيرن وينيكالي إلى أراضيها، وهكذا، حصلت روسيا على حق الوصول إلى البحر الأسود والصيادون الروس الحق في الصيد في بحر آزوف ومضيق كيرتش.ومع ذلك ، فإن سلام "كيوشوك-كينارجي" لا يمكن أن يكون أبديًا. اكتسبت روسيا موطئ قدم فقط بالقرب من البحر الأسود، وظلت القرم على الحياد.وخاطب الأمير غريغوري بوتيمكين الإمبراطورة في عام 1782 بمذكرة جاء فيها أن "الاستحواذ على شبه جزيرة القرم لن يؤدي إلا إلى إحلال السلام. ومع شبه جزيرة القرم، ستأتي الهيمنة في البحر الأسود أيضًا".في 19 أبريل/ نيسان 1783، في سانت بطرسبورغ، وقعت الإمبراطورة يكاترينا الثانية على بيان "حول قبول شبه جزيرة القرم وجزيرة تامان وكوبان في ظل الدولة الروسية".كان انضمام القرم إلى روسيا ذا أهمية كبيرة. مع مجيء الإدارة الروسية، ألغيت تجارة الرقيق، وبدأت إدارة الدولة من النوع الأوروبي في التطور. بدأ الاقتصاد والثقافة والتجارة تتطور بسرعة، وبدأ تطوير مجموعة كبيرة من أراضي القرم الخصبة، ورسخ الأسطول الروسي نفسه بقوة في البحر الأسود.وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، تم تعزيز سيفاستوبول أخيرًا كقاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود، وخلال حرب القرم (1853-1856)، واجهت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والإمبراطورية العثمانية ومملكة سردينيا روسيا في وقت واحد.وفي بداية القرن العشرين، خلال الحرب الأهلية في روسيا (1917-1922)، تغيرت السلطة في شبه الجزيرة، ففي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1920، تم تحرير شبه الجزيرة بالكامل من قبل الجيش الأحمر.وخلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وبحلول يوليو/ تموز 1942، احتلت القوات الألمانية والرومانية أراضي جمهورية القرم السوفيتية الاشتراكية، وفي مايو/ أيار 1944، حرر الجيش الأحمر شبه جزيرة القرم.وفي عام 1948، حصلت سيفاستوبول على وضع مدينة التبعية الجمهورية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (إقليمياً حتى عام 1978 ظلت جزءًا من منطقة القرم).وفي عام 1954، تم نقل منطقة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي).ومنذ 1 ديسمبر/ كانون الأول 1991، كانت أراضي جمهورية القرم الحديثة جزءًا من أوكرانيا، وفي 26 فبراير 1992، تم تغيير اسم جمهورية القرم الاشتراكية السوفييتية إلى جمهورية القرم، وفي 5 مايو ، تم إعلان استقلال دولتها، وفي عام 1998، تم تغيير اسمها إلى جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.واندلعت احتجاجات في مدن جنوب وجنوب شرق أوكرانيا للدفاع من السكان الناطقين بالروسية للدفاع عن هويتهم، والتي تم في العديد منها رفع الأعلام الروسية في القرم وسيفاستوبول، وتطورت المسيرات إلى حركة قوية مؤيدة لروسيا.وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.

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جمهورية القرم الروسية

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