https://sputnikarabic.ae/20240319/أطباء-يكشفون-ما-تقوم-به-إسرائيل-في-مستشفيات-غزة--1087184571.html

أطباء يكشفون ما تقوم به إسرائيل في مستشفيات غزة

أطباء يكشفون ما تقوم به إسرائيل في مستشفيات غزة

سبوتنيك عربي

أفاد مجموعة من الأطباء الذين زاروا قطاع عزة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، بأن إسرائيل تستهدف عمدا الأطباء والمستشفيات في قطاع غزة. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T19:51+0000

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وقال طبيب الأورام البريطاني نيك ماينارد، الذي كان في غزة خلال فترة بداية العام الجديد، إنه شهد "الفظائع الأكثر إثارة للصدمة".وتابع ماينارد: "أنا، مثل أي طبيب كان في غزة، أستطيع أن أدحض هذا البيان بكل تأكيد، هناك قصف عشوائي واسع النطاق أدى إلى مقتل عدة آلاف من المدنيين، وهجمات واضحة تمامًا على المؤسسات الطبية والعاملين في مجال الصحة، والتدمير المتعمد للبنية التحتية لجميع المستشفيات".وأوضح ماينارد أن الطريقة الوحيدة لمنع هذه الكارثة الإنسانية هي وقف فوري لإطلاق النار.وقال ماينارد إنه لم ير أي دليل على نشاط عسكري لحماس في أي مستشفيات.كما تحدثت طبيبة الأطفال أمبر عليان عن الهجمات الإسرائيلية على الأطباء والمستشفيات.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن