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"أنصار الله" تعلن استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر
https://sputnikarabic.ae/20240319/أنصار-الله-تعلن-استهداف-السفينة-الأمريكية-مادو-في-البحر-الأحمر-1087168314.html
"أنصار الله" تعلن استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ البحرية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T12:39+0000
2024-03-19T13:18+0000
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وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة (Mado) الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتها العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر

12:39 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 19.03.2024)
© AP Photo / Steve Helberسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Steve Helber
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ البحرية.
وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة (Mado) الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وتابع البيان: "وكذلك أطلقت القوات الصاروخية عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتها العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
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وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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