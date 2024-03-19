https://sputnikarabic.ae/20240319/أنصار-الله-نستهجن-إدانة-مجلس-الأمن-الدولي-لعملياتنا-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1087145987.html

"أنصار الله": نستهجن إدانة مجلس الأمن الدولي لعملياتنا في البحرين الأحمر والعربي

"أنصار الله": نستهجن إدانة مجلس الأمن الدولي لعملياتنا في البحرين الأحمر والعربي

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية في الحكومة المشكلة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن "استيائها واستهجانها الشديدين إزاء بيان الإدانة الصادر عن مجلس... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T07:52+0000

2024-03-19T07:52+0000

2024-03-19T07:52+0000

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واعتبرت الوزارة، في بيان لها، "بيان مجلس الأمن، يعكس ما وصل إليه المجلس من ارتهان خطير للرغبة الأمريكية الإجرامية، ويؤكد في ذات الوقت الانسياق الأعمى خلف الموقف الأمريكي الداعم للمجازر الوحشية وممارسات الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة"، حسب وكالة الأنباء اليمنية - "سبأ".وأكدت الوزارة أن "موقف مجلس الأمن، ينتهك كل القوانين والشرائع والأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة ويضع المهمة، التي أنشئ من أجلها المجلس في مهب الريح".وأوضح البيان أنه "من العار أن يعجز مجلس الأمن منذ قرابة 200 يوم، عن إصدار بيان يدين ما قامت وتقوم به آلة الإجرام الصهيوني من مجازر يومية بحق أطفال ونساء غزة، وما أحدثته وتحدثه من دمار واسع النطاق وحصار وتجويع مستمر يندى له جبين الإنسانية، في حين لا يتردد عن الهرولة لإدانة ضربات صنعاء، التي تقوم بها انتصارًا للقوانين والقيم الإنسانية بهدف الضغط لإيقاف العدوان الصهيوني ورفع الحصار والتجويع وإنهاء جرائم الحرب بحق أهالي غزة، الذين يمرون بمآسي غير مسبوقة وأمام مرأى ومسمع مجلس الأمن".وأشار إلى أنه "على مجلس الأمن الدولي أن يدرك الحالة الخطيرة والمؤسفة التي وصل إليها جراء حالة التلاشي والذوبان، التي فرضتها عليه الهيمنة الأمريكية، ويدرك أن أمريكا حينما تدفعه لمثل هذه البيانات والإدانات التي يطلقها بكل سهولة في الاتجاه الخطأ ويعجز عن إطلاقها ولو لمرة واحدة في الاتجاه الصحيح، فإن هذه البيانات تصبح بمثابة الإعلان المتكرر لشهادة وفاة لهذا المجلس"، مشددا على أهمية "تطهير المؤسسات الأممية من اللوبي الصهيوني في هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى، لأن بقاءه يهددها بالانقراض والفشل ويحولها لمنابر لأجنداته"، بحسب البيان.وجددت وزارة الخارجية في الحكومة المشكلة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، التأكيد على أن موقفها منكل ما يحدث في البحرين الأحمر والعربي "مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويًا بالأحداث في غزة، وهو موقف إنساني بامتياز ويحظى بدعم الشعب اليمني وكل شعوب المنطقة والعالم"، بحسب قولها.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.وقبلها، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الجماعة أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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