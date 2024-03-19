https://sputnikarabic.ae/20240319/أنطونوف-روسيا-لا-تهتم-بالتقييمات-المتحيزة-للانتخابات-من-قبل-الدول-غير-الصديقة-1087187529.html

أنطونوف: روسيا لا تهتم بالتقييمات المتحيزة للانتخابات من قبل الدول غير الصديقة

أنطونوف: روسيا لا تهتم بالتقييمات المتحيزة للانتخابات من قبل الدول غير الصديقة

سبوتنيك عربي

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إن موسكو "لا تهتم بشأن التقييمات المتحيزة التي أدلت بها الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة،... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T22:35+0000

2024-03-19T22:35+0000

2024-03-19T22:35+0000

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سبوتنيك. وصرح أنتونوف أمس الثلاثاء قائلا: "لسنا قلقين على الإطلاق بشأن التقييمات المتحيزة القادمة من دول غير صديقة، كما أن تلك الانتقادات مصحوبة بسيل من الأكاذيب المتعمدة والمحاضرات الإرشادية، نحن لا نعلّم أحدا كيفية تنظيم العملية الانتخابية وتعزيز الديمقراطية، ونطالب بنفس الموقف تجاهنا".تأتي تعليقات أنتونوف ردا على تصريح سابق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقد فيه الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها روسيا.وأوضح أنطونوف: "نحن لا نقبل المحاضرات والتصريحات الهجومية، من الواضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل مشروعها الفاشل المناهض لروسيا، وستحاول شق صف المجتمع الروسي، وتقويض شرعية تصرفات القيادة العليا في البلاد".وفي وقت سابق، قال أنطونوف، يوم الاثنين الماضي، إن السفارة سوف ترسل مذكرة احتجاج لواشنطن، بشأن سوء إجراءات الأمن خلال التصويت في الانتخابات الروسية، مشددًا على أن الناخبين الروس تعرضوا للترهيب وأن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية.وقال السفير الروسي في تصريحات صحفية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في السفارة، إن "الناس أكدوا أنهم يرغبون في زيارة السفارة بشكل أكبر، لكنهم يخشون على سلامتهم. لقد سألوا عما إذا كان من الممكن القبض عليهم وهم في طريقهم للخروج، ولسوء الحظ، لم أتمكن من تقديم أي ضمانات".وشدد على أن المواطنين الروس يتعرضون للترهيب، بسبب موقف واشنطن الصارم المعادي لروسيا، قائلاً: "إحدى النقاط المهمة خلال محادثاتي الإضافية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ستكون المطالبة بوقف اضطهاد مواطنينا وتلك المنظمات التي كانت تقوم بعملها بنشاط".وشدد أنطونوف على أن الأمن الأمريكي فشل في اتخاذ تدابير مناسبة لتوفير مناخ الأمن المناسب أثناء عملية التصويت، قائلًا: "لقد احترمتُ دائمًا عمل الخدمة السرية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وفي معظم الحالات عندما لجأنا إليهم طلبًا للمساعدة، كانوا يعملون بفعالية، لكني لا أستطيع أن أقول ذلك اليوم".وأغلقت مساء يوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية، وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد.

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