https://sputnikarabic.ae/20240319/القادة-العرب-يهنئون-بوتين-بفوزه-في-الانتخابات-الرئاسية--1087178820.html

القادة العرب يهنئون بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

القادة العرب يهنئون بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

سبوتنيك عربي

هنأ العديد من زعماء الدول العربية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T15:49+0000

2024-03-19T15:49+0000

2024-03-19T15:49+0000

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

روسيا

العالم العربي

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وكان أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أول المهنئين من بين الزعماء العرب متمنيا للرئيس بوتين الصحة والرخاء.وهنأ الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس بوتين، متمنيا "أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته (بوتين)، ولشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".وتقدم أيضا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الرئيس بوتين، مؤكدا أن إعادة انتخاب الرئيس بوتين لفترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.وهنأ أيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان الرئيس بوتين بإعادته انتخابه متمنين له التوفيق في مهامه.وفاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.كيم جونغ أون مهنئا بوتين: سيحقق الشعب الروسي بتوجيهاتكم النصر في بلوغ السلام والعدالة الدوليينوحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا, العالم العربي