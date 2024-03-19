https://sputnikarabic.ae/20240319/بوتين-المسائل-الدفاعية-والأمنية-لروسيا-تحظى-بأهمية-خاصة-في-الوقت-الراهن-1087184992.html

بوتين: المسائل الدفاعية والأمنية لروسيا تحظى بأهمية خاصة في الوقت الراهن

بوتين: المسائل الدفاعية والأمنية لروسيا تحظى بأهمية خاصة في الوقت الراهن

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن قضايا القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا تحظى أهمية خاصة، لا سيما الآن. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T20:32+0000

2024-03-19T20:32+0000

2024-03-19T20:32+0000

روسيا

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وقال بوتين، خلال اجتماعه مع زعماء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما: "بالطبع، من المهم دائمًا، وخاصة اليوم، تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للدولة الروسية".وأضاف بوتين أنه يأمل أن يتحلى النضال داخل البرلمان بنفس الطابع المتحضر للانتخابات الرئاسية الروسية التي أُجريت أخيرا.ودعا بوتين زعماء الكتل البرلمانية بمجلس الدوما إلى تجنب إيلاء الأولوية للمصالح الحزبية، عند الشروع بتشكيل الحكومة الروسية الجديدة.وفاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، تنافس فيه أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.كيم جونغ أون مهنئا بوتين: سيحقق الشعب الروسي بتوجيهاتكم النصر في بلوغ السلام والعدالة الدوليينوأغلقت مساء يوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني رو

https://sputnikarabic.ae/20240319/بوتين-التحديات-التي-نواجهها-تتطلب-عملا-منظما-ومتسقا-في-جميع-المجالات-1087162434.html

https://sputnikarabic.ae/20240319/القادة-العرب-يهنئون-بوتين-بفوزه-في-الانتخابات-الرئاسية--1087178820.html

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