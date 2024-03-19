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https://sputnikarabic.ae/20240319/إعلام-أمريكي-يكشف-وضع-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة--1087183828.html
إعلام أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة
إعلام أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه سيتعين على أوكرانيا أن تبقى في موقف دفاعي لمدة عام على الأقل عقب إخفاقات الهجوم المضاد في الصيف الفائت. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T19:05+0000
2024-03-19T19:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "السلطات في كييف تدعو إلى القتال من أجل كل شبر من الأراضي، لكن الجيش مرهق بعد الأعمال الهجومية وتأخير التمويل بسبب الخلافات في الكونغرس الأمريكي".وتابع المنشور: "ونتيجة لذلك، سيتعين على أوكرانيا أن تكون في موقف دفاعي لمدة عام".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/وزير-الدفاع-البريطاني-السابق-يكشف-عن-نية-بلاده-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا--1087181555.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة

19:05 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وسائل إعلام غربية بأنه سيتعين على أوكرانيا أن تبقى في موقف دفاعي لمدة عام على الأقل عقب إخفاقات الهجوم المضاد في الصيف الفائت.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "السلطات في كييف تدعو إلى القتال من أجل كل شبر من الأراضي، لكن الجيش مرهق بعد الأعمال الهجومية وتأخير التمويل بسبب الخلافات في الكونغرس الأمريكي".
وتابع المنشور: "ونتيجة لذلك، سيتعين على أوكرانيا أن تكون في موقف دفاعي لمدة عام".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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