https://sputnikarabic.ae/20240319/وزير-الدفاع-البريطاني-السابق-يكشف-عن-نية-بلاده-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا--1087181555.html

وزير الدفاع البريطاني السابق يكشف عن نية بلاده بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني السابق يكشف عن نية بلاده بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، بأن القوات البريطانية قد تشارك بالقتال في أوكرانيا. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T17:25+0000

2024-03-19T17:25+0000

2024-03-19T17:25+0000

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وجاء في المقال المنشور في وسائل إعلام غربية: "لقد دعا بن والاس إلى تحديد ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق الدفاعي، محذراً من أن القوات البريطانية قد تضطر إلى القتال في أوكرانيا".تصويت... برأيك هل يمكن للتدخل الفرنسي المباشر في أوكرانيا أن يؤدي إلى حرب عالمية؟وأوضح بن والاس أن بلاده لا تستطيع الانتظار حتى يتحسن الاقتصاد قبل أن يتلقى الجيش التمويل الذي يحتاجه.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20240319/سياسي-فرنسي-على-الجيش-أن-يرفض-اتباع-أوامر-ماكرون-1087180598.html

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