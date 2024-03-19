https://sputnikarabic.ae/20240319/إيران-ترفض-اتهامات-أمريكا-وبريطانيا-ضدها-بشأن-أمن-البحر-الأحمر-1087144926.html

إيران تعلن رفضها اتهامات أمريكا وبريطانيا ضدها بشأن أمن البحر الأحمر

إيران تعلن رفضها اتهامات أمريكا وبريطانيا ضدها بشأن أمن البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

بعثت إيران، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير للمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، رافضة اتهامات أمريكا وبريطانيا ضدها. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T06:36+0000

2024-03-19T06:36+0000

2024-03-19T06:36+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073014991_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_c8034eb1f456bd771be7fb1f2c56b78d.jpg

وأعلن السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة، رفضه للـ"اتهامات التي لا أساس لها، والتي وجهتها أمريكا وبريطانيا ضد إيران، فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".واعتبر إيرواني، هذه الاتهامات، "ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن، لدفع أجندتهما السياسية القصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".وأضاف إيرواني: "كما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإشارة غير المبررة والمطالبة غير المثبتة ضد طهران، في البيان الذي تلاه مندوب فرنسا في الاجتماع المذكور"، مضيفا أن "طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، التصرف بمسؤولية أكبر، والامتناع عن توجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى دون سبب".وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدين مرة أخرى، العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده أمريكا، فإن الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديدًا خطيرًا لسلام واستقرار المنطقة".وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.وقبلها، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الجماعة أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240317/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-فرضنا-حصارا-بحريا-على-إسرائيل-وتوسيع-العمليات-البحرية-فاجأ-الغرب-1087076408.html

https://sputnikarabic.ae/20240317/الجيش-الأمريكي-يعلن-اعتراض-طائرة-مُسيرة-لـ-أنصار-الله-وتدمير-5-زوارق-بضربات-استباقية-1087053159.html

إيران

أخبار إيران

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم