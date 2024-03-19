https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الإسرائيلي-يدشن-لواء-جديدا-على-الحدود-السورية-اللبنانية-فيديو-وصور-1087187170.html

الجيش الإسرائيلي يدشن لواء جديدا على الحدود السورية اللبنانية.. فيديو وصور

الجيش الإسرائيلي يدشن لواء جديدا على الحدود السورية اللبنانية.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدشينه للواء جديد على الحدود السورية اللبنانية، تحت اسم "ههاريم" (الجبال). 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T21:44+0000

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2024-03-19T21:44+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا أعلن من خلاله إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية، أسماه بلواء "ههاريم" ـ وتعني "الجبال" باللغة العربية ـ الإقليمي.وأوضح أدرعي أنه "كجزء من ملاءمة الاستجابة العملياتية على الحدود الشمالية وبناء على تقييم الوضع، تم تشكيل لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية وسيدافع في منطقة جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تعيين الجنرال ليرون أبلمان، قائدا للواء، على أن "يبدأ لواء "الجبال" نشاطه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث سيكون متخصصا في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال الجبلي في منطقة الجبال وتحديدا في جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)".واشتعلت المواجهة بين الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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