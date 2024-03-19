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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-أوكرانية-يتم-فيها-الإعداد-لهجمات-إرهابية-داخل-روسيا-1087145172.html
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضربات في العديد من المناطق في مقاطعة خاركوف، وعلى وجه الخصوص، بالقرب من فولتشانسك. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T06:38+0000
2024-03-19T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية تدمير التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، ففي منطقتي أودي وكازاتشيا لوبان، تم تحديد وتدمير أماكن تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والأفراد التابعين للقوات للمسلحة الأوكرانية".ووفقًا له، تم تدمير قافلة تحمل إمدادات عسكرية بين منطقتي كوفشاروفكا وكوريلوفكا، وأدت الضربة التي نفذتها القوات الروسية إلى تعطيل الأنشطة التناوبية للقوات المسلحة الروسية في منطقة بيشانويه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240319/سيناتور-أمريكي-يطالب-الأوكرانيين-بالذهاب-للخدمة-في-القوات-المسلحة-لنظام-كييف-1087144130.html
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الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا

06:38 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضربات في العديد من المناطق في مقاطعة خاركوف، وعلى وجه الخصوص، بالقرب من فولتشانسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية تدمير التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، ففي منطقتي أودي وكازاتشيا لوبان، تم تحديد وتدمير أماكن تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والأفراد التابعين للقوات للمسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "في منطقة فولتشانسك، دمرت مدفعيتنا تمركزًا مؤقتًا للمرتزقة الأوكرانيين، الذين كانت أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لاستخدامهم في تنفيذ هجمات إرهابية في المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود".

ووفقًا له، تم تدمير قافلة تحمل إمدادات عسكرية بين منطقتي كوفشاروفكا وكوريلوفكا، وأدت الضربة التي نفذتها القوات الروسية إلى تعطيل الأنشطة التناوبية للقوات المسلحة الروسية في منطقة بيشانويه.

وأضاف ماروتشكو أنه تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم بالأسلحة الخفيفة والمدفعية في منطقتي سينكوفكا وبيتروبافلوفكا، وفي كيسلوفكا، دمر الطيران الروسي نقطة إطلاق نار.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:51 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
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