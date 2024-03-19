https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-أوكرانية-يتم-فيها-الإعداد-لهجمات-إرهابية-داخل-روسيا-1087145172.html
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضربات في العديد من المناطق في مقاطعة خاركوف، وعلى وجه الخصوص، بالقرب من فولتشانسك. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T06:38+0000
2024-03-19T06:38+0000
2024-03-19T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية تدمير التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، ففي منطقتي أودي وكازاتشيا لوبان، تم تحديد وتدمير أماكن تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والأفراد التابعين للقوات للمسلحة الأوكرانية".ووفقًا له، تم تدمير قافلة تحمل إمدادات عسكرية بين منطقتي كوفشاروفكا وكوريلوفكا، وأدت الضربة التي نفذتها القوات الروسية إلى تعطيل الأنشطة التناوبية للقوات المسلحة الروسية في منطقة بيشانويه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240319/سيناتور-أمريكي-يطالب-الأوكرانيين-بالذهاب-للخدمة-في-القوات-المسلحة-لنظام-كييف-1087144130.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا
أفاد المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضربات في العديد من المناطق في مقاطعة خاركوف، وعلى وجه الخصوص، بالقرب من فولتشانسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل القوات الروسية تدمير التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، ففي منطقتي أودي وكازاتشيا لوبان، تم تحديد وتدمير أماكن تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والأفراد التابعين للقوات للمسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "في منطقة فولتشانسك، دمرت مدفعيتنا تمركزًا مؤقتًا للمرتزقة الأوكرانيين، الذين كانت أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لاستخدامهم في تنفيذ هجمات إرهابية في المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود".
ووفقًا له، تم تدمير قافلة تحمل إمدادات عسكرية بين منطقتي كوفشاروفكا وكوريلوفكا، وأدت الضربة التي نفذتها القوات الروسية إلى تعطيل الأنشطة التناوبية للقوات المسلحة الروسية في منطقة بيشانويه.
وأضاف ماروتشكو أنه تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم بالأسلحة الخفيفة والمدفعية في منطقتي سينكوفكا وبيتروبافلوفكا، وفي كيسلوفكا، دمر الطيران الروسي نقطة إطلاق نار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.