https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي--يشن-ضربة-استباقية-على-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-مقاطعة-بيلغورود-1087157796.html
الجيش الروسي يشن ضربة استباقية على القوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة بيلغورود
الجيش الروسي يشن ضربة استباقية على القوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T10:30+0000
2024-03-19T10:30+0000
2024-03-19T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "كشفت مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود. وبضربة استباقية عالية من قبل وحدات المجموعة، تم تدمير تجمعات القوة البشرية ومعدات العدو على الفور".وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع من طراز "أم777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "د-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تخدع-جافيلين-باستخدام-دلو-وصمغ-1087156491.html
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روسيا
الجيش الروسي يشن ضربة استباقية على القوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة بيلغورود
10:30 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 19.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "كشفت مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود. وبضربة استباقية عالية من قبل وحدات المجموعة، تم تدمير تجمعات القوة البشرية ومعدات العدو على الفور".
وأضافت الدفاع: "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمل المنسق لوحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، حسّنت القوات الروسية الوضع على طول خط المواجهة وألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى العاملة ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 121 في مناطق رابوتينو وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه".
وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع من طراز "أم777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "د-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.