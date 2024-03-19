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المجلس الأوروبي يدعو للانتقال إلى وضع "اقتصاد الحرب"
المجلس الأوروبي يدعو للانتقال إلى وضع "اقتصاد الحرب"
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يجب أن تتخذ قرارا بشأن تحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الوضع العسكري وزيادة الإنفاق... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T18:33+0000
2024-03-19T18:33+0000
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وأشار ميشيل إلى تغيير الموقف تجاه صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات جذرية وملموسة لوضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي على قدم وساق.وقال ميشيل: "هذا يعني إنفاق المزيد وشراء المزيد من الأسلحة معًا وبكفاءة أكبر".تصويت... برأيك هل يمكن للتدخل الفرنسي المباشر في أوكرانيا أن يؤدي إلى حرب عالمية؟وأكد ميشيل أن المهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي هي تقديم المساعدة العسكرية بشكل عاجل إلى أوكرانيا وشراء القذائف لها.وفي وقت سابق، دعا ميشيل إلى وضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي على قدم وساق بسبب التهديد المزعوم من روسيا، مؤكدا أن الكتلة لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة أو حلفاء آخرين.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240319/وزير-الدفاع-البريطاني-السابق-يكشف-عن-نية-بلاده-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا--1087181555.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

المجلس الأوروبي يدعو للانتقال إلى وضع "اقتصاد الحرب"

18:33 GMT 19.03.2024
© AFP 2023 / YANN SCHREIBERالبنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / YANN SCHREIBER
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صرّح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يجب أن تتخذ قرارا بشأن تحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى الوضع العسكري وزيادة الإنفاق العسكري من قبل جميع دول المجموعة.
وأشار ميشيل إلى تغيير الموقف تجاه صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات جذرية وملموسة لوضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي على قدم وساق.
وقال ميشيل: "هذا يعني إنفاق المزيد وشراء المزيد من الأسلحة معًا وبكفاءة أكبر".
تصويت... برأيك هل يمكن للتدخل الفرنسي المباشر في أوكرانيا أن يؤدي إلى حرب عالمية؟
وأكد ميشيل أن المهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي هي تقديم المساعدة العسكرية بشكل عاجل إلى أوكرانيا وشراء القذائف لها.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
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وفي وقت سابق، دعا ميشيل إلى وضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي على قدم وساق بسبب التهديد المزعوم من روسيا، مؤكدا أن الكتلة لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة أو حلفاء آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.
وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
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