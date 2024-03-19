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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-مراقبة-للمسيرات-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-فيديو-1087146666.html
المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية في أرتيوموفسك... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية في أرتيوموفسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T07:45+0000
2024-03-19T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور أرتيوموفسك.الدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديووأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أطقم المدفعية الروسية من إطلاق القذائف على أهداف محددة. وفي هذا الوقت، كانت الطائرة دون طيار في الخدمة، وساعدت قوات الاستطلاع ورجال المدفعية في ضبط النيران".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
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روسيا, العالم

المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية في أرتيوموفسك... فيديو

07:45 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات نظام كييف.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور أرتيوموفسك.

وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم مدافع "دي-20" التابعة لقوات لمجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة وطاقم مدفع هاون تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك".

الدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أطقم المدفعية الروسية من إطلاق القذائف على أهداف محددة. وفي هذا الوقت، كانت الطائرة دون طيار في الخدمة، وساعدت قوات الاستطلاع ورجال المدفعية في ضبط النيران".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
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