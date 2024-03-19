https://sputnikarabic.ae/20240319/بايدن-توصلنا-لاتفاق-مع-قادة-الكونغرس-حول-ميزانية-العام-الحالي-1087177312.html

بايدن: توصلنا لاتفاق مع قادة الكونغرس حول ميزانية العام الحالي

بايدن: توصلنا لاتفاق مع قادة الكونغرس حول ميزانية العام الحالي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجلسي النواب والشيوخ يعملان حاليًا على وضع اللمسات النهائية لحزمة قرارات يمكن وضعها موضع التطبيق على وجه السرعة، مشيرا إلى أنه... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T15:15+0000

2024-03-19T15:15+0000

2024-03-19T15:15+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

جو بايدن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع قادة الكونغرس حول مشروعات قوانين الإنفاق المتبقية لعام 2024، مشيرا إلى أن هذه القوانين تخص الإنفاق الحكومي خلال عام كامل.وبدوره، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه "تم التوصل إلى اتفاق حول مخصصات وزارة الأمن الداخلي، وهو ما سيتيح إكمال تحديد مخصصات العام المالي 2024".وأضاف: "بدأت لجان مجلسي النواب والشيوخ إعداد صياغة مسودة مشروع قانون لتكون جاهزة للنشر والنظر في مجلسي النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما في أقرب وقت ممكن".وكان الخلاف حول مخصصات وزارة الأمن الداخلي آخر عقبة تحول دون التوصل إلى اتفاق في الكونغرس بشأن الميزانية النهائية للعام المالي 2024، على نحو كان يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية خلال أيام ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.وكان بايدن قد وقع، في 9 مارس/ آذار الحالي مشروع قانون إنفاق بقيمة 460 مليار دولار ليصبح قانونا لتمويل العديد من الإدارات والوكالات الحكومية لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.وتوصل رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في وقت سابق، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي بدأت في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومع ذلك، لم يكن لدى أعضاء الكونغرس الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة، ولهذا السبب اضطر المشرعون إلى الموافقة على مشروعات قوانين إنفاق مؤقتة عدة مرات لتجنب الإغلاق الحكومي.ويعني الإغلاق في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.

https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-يوقع-على-مشروع-قانون-لتمويل-إدارات-ووكالات-لتجنب-الإغلاق-الجزئي-للحكومة-1086831966.html

https://sputnikarabic.ae/20231001/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-دون-مساعدة-كييف-1081550792.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن