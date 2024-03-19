https://sputnikarabic.ae/20240319/وزير-إسرائيلي-علينا-إنهاء-اعتمادنا-على-الأسلحة-الأمريكية-1087182583.html
وزير إسرائيلي: علينا إنهاء اعتمادنا على الأسلحة الأمريكية
وزير إسرائيلي: علينا إنهاء اعتمادنا على الأسلحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
طالب وزير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإنهاء اعتماد بلاده على الأسلحة الأمريكية، ومحاولة تل أبيب إنتاج الأسلحة بنفسها. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T18:37+0000
2024-03-19T18:37+0000
2024-03-19T18:37+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، مطالبته بإنهاء الاعتماد على مصدر الأسلحة الأمريكي ومحاولة إنتاج بلاده للأسلحة بنفسها.وشدد عميحاي إلياهو على ضرورة إنتاج إسرائيل للأسلحة بنفسها من أجل إقامة دولة إسرائيلية "لا تعتمد في قوامها على خط الأوكسجين الأمريكي".وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد قال في اجتماع رفيع المستوى للكنيست إن العلاقات العامة الدولية لإسرائيل تعاني بسبب نقص الموظفين الذين يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية بوضوح.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة الـ 12، أن ذلك حدث خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع مع نتنياهو في الكنيست، مضيفة أنه تم توجيه سؤال لنتنياهو عما إذا كانت مشكلة إسرائيل الدولية ناجمة عن نقص التمويل.وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو أجاب بأن الأمر لا يقتصر على نقص المال، لافتا إلى أنه محاط بأشخاص "لا يستطيعون جمع كلمتين معا باللغة الإنجليزية"، وفي المقابل، رد مكتب نتنياهو على هذه التقارير، بأنه أكد للجنة الخارجية والدفاع خلال الاجتماع أنه يثمن بشدة جهود فريقه الذي يعمل تحت قيادته. بحسب الصحيفة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240319/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-إصابة-جنديين-بجروح-بالغة-في-عملية-إطلاق-نار-1087181800.html
https://sputnikarabic.ae/20240319/نتنياهو-لدينا-خلاف-مع-الأمريكيين-بشأن-ضرورة-دخول-رفح-وليس-حيال-القضاء-على-حماس-1087176094.html
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العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
وزير إسرائيلي: علينا إنهاء اعتمادنا على الأسلحة الأمريكية
طالب وزير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإنهاء اعتماد بلاده على الأسلحة الأمريكية، ومحاولة تل أبيب إنتاج الأسلحة بنفسها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، مطالبته بإنهاء الاعتماد على مصدر الأسلحة الأمريكي ومحاولة إنتاج بلاده للأسلحة بنفسها.
وشدد عميحاي إلياهو على ضرورة إنتاج إسرائيل للأسلحة بنفسها من أجل إقامة دولة إسرائيلية "لا تعتمد في قوامها على خط الأوكسجين الأمريكي".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد قال في اجتماع رفيع المستوى للكنيست إن العلاقات العامة الدولية لإسرائيل تعاني بسبب نقص الموظفين الذين يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية
بوضوح.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة الـ 12، أن ذلك حدث خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع مع نتنياهو في الكنيست، مضيفة أنه تم توجيه سؤال لنتنياهو عما إذا كانت مشكلة إسرائيل الدولية ناجمة عن نقص التمويل.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو
أجاب بأن الأمر لا يقتصر على نقص المال، لافتا إلى أنه محاط بأشخاص "لا يستطيعون جمع كلمتين معا باللغة الإنجليزية"، وفي المقابل، رد مكتب نتنياهو على هذه التقارير، بأنه أكد للجنة الخارجية والدفاع خلال الاجتماع أنه يثمن بشدة جهود فريقه الذي يعمل تحت قيادته. بحسب الصحيفة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل
بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.