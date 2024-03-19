https://sputnikarabic.ae/20240319/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-إصابة-جنديين-بجروح-بالغة-في-عملية-إطلاق-نار-1087181800.html
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنديين بجروح بالغة في عملية إطلاق نار
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنديين بجروح بالغة في عملية إطلاق نار
سبوتنيك عربي
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T17:42+0000
2024-03-19T17:42+0000
2024-03-19T17:42+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجنديين الإسرائيليين اللذين أصيبا جراء علمية إطلاق نار في عملية إطلاق نار نفذها شخص مسلح قبل تحييده، عند مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة القدس، من جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك".ونقلت القناة عن مستشفى شعاري تصيدق بمدينة القدس، أن المصابين الإسرائيليين، أحدهما إصابته بالغة والآخر إصابته طفيفة، وهما بداخل المستشفى في الوقت الراهن، فيما تم تحييد منفذ العملية.ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أنه "ورد بلاغ عن عملية إطلاق نار في منطقة غوش عتصيون، وتم تحييد منفذ العملية"، مضيفة أنه "خلال الهجوم أصيب جنديان وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج".وفي السياق، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن "عنصري الأمن أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، وقد رد أحدهما بإطلاق النار على المنفذ"، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/إصابة-جنديين-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-جنوب-القدس-1087178647.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنديين بجروح بالغة في عملية إطلاق نار
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجنديين الإسرائيليين اللذين أصيبا جراء علمية إطلاق نار في عملية إطلاق نار نفذها شخص مسلح قبل تحييده، عند مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة القدس، من جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك".
ونقلت القناة عن مستشفى شعاري تصيدق بمدينة القدس، أن المصابين الإسرائيليين، أحدهما إصابته بالغة والآخر إصابته طفيفة، وهما بداخل المستشفى في الوقت الراهن، فيما تم تحييد منفذ العملية.
ذكرت
صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أنه "ورد بلاغ عن عملية إطلاق نار في منطقة غوش عتصيون، وتم تحييد منفذ العملية"، مضيفة أنه "خلال الهجوم أصيب جنديان وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج".
وفي السياق، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن "عنصري الأمن أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، وقد رد أحدهما بإطلاق النار على المنفذ"، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث
قيد التحقيق حاليا.
وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية
بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين.