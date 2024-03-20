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إيران تعلن صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر
إيران تعلن صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أنه تم التأكد من صحة انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة في... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T09:38+0000
2024-03-20T09:39+0000
إيران
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس الثلاثاء، نقلا عن نظيف، قوله إنه "تم التأكد من صحة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في 189 دائرة انتخابية".وأضاف المسؤول الإيراني أنه تم التأكد أيضا من صحة انتخابات مجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية (31 محافظة).وأوضح أنه عقدت اجتماعات لبحث الدوائر الـ19 المتبقية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وتمت الموافقة على صحة الانتخابات فيها جميعا.يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة جرت بالتزامن يوم 1 مارس/آذار الجاري، لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.
https://sputnikarabic.ae/20240305/إيران-نسبة-المشاركة-في-انتخابات-مجلسي-الشورى-وخبراء-القيادة-بلغت-41-1086662086.html
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إيران تعلن صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر

09:38 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 09:39 GMT 20.03.2024)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أنه تم التأكد من صحة انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس الثلاثاء، نقلا عن نظيف، قوله إنه "تم التأكد من صحة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في 189 دائرة انتخابية".
إيران - الانتخابات الرئاسية والبلدية في طهران، 19 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
إيران... نسبة المشاركة في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة تبلغ 41%
5 مارس, 01:28 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني أنه تم التأكد أيضا من صحة انتخابات مجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية (31 محافظة).
وأوضح أنه عقدت اجتماعات لبحث الدوائر الـ19 المتبقية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وتمت الموافقة على صحة الانتخابات فيها جميعا.
يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة جرت بالتزامن يوم 1 مارس/آذار الجاري، لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.
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