https://sputnikarabic.ae/20240320/إيران-تعلن-صحة-الانتخابات-البرلمانية-في-جميع-الدوائر-1087194274.html
إيران تعلن صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر
إيران تعلن صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أنه تم التأكد من صحة انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة في... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T09:38+0000
2024-03-20T09:38+0000
2024-03-20T09:39+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس الثلاثاء، نقلا عن نظيف، قوله إنه "تم التأكد من صحة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في 189 دائرة انتخابية".وأضاف المسؤول الإيراني أنه تم التأكد أيضا من صحة انتخابات مجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية (31 محافظة).وأوضح أنه عقدت اجتماعات لبحث الدوائر الـ19 المتبقية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وتمت الموافقة على صحة الانتخابات فيها جميعا.يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة جرت بالتزامن يوم 1 مارس/آذار الجاري، لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.
https://sputnikarabic.ae/20240305/إيران-نسبة-المشاركة-في-انتخابات-مجلسي-الشورى-وخبراء-القيادة-بلغت-41-1086662086.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_122:0:1002:660_1920x0_80_0_0_6bd4d62a3798ff28e39c81b7754e0368.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن صحة الانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر
09:38 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 09:39 GMT 20.03.2024)
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أنه تم التأكد من صحة انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، أمس الثلاثاء، نقلا عن نظيف، قوله إنه "تم التأكد من صحة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في 189 دائرة انتخابية".
وأضاف المسؤول الإيراني أنه تم التأكد أيضا من صحة انتخابات مجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية (31 محافظة).
وأوضح أنه عقدت اجتماعات لبحث الدوائر الـ19 المتبقية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وتمت الموافقة على صحة الانتخابات فيها جميعا.
يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة
جرت بالتزامن يوم 1 مارس/آذار الجاري، لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.