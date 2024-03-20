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الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-نحو-400-شخص-على-محور-أفدييفكا-1087202253.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد نحو 400 شخص على محور أفدييفكا
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد نحو 400 شخص على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 400 جندي على اتجاه أفدييفكا في الـ24 الساعة الماضية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:40+0000
2024-03-20T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الوزارة، على اتجاه أفدييفكا، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "المركز" النار على العدو وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة. وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة من ألوية المشاة الآلية 47 و53 و59، ولواء الهجوم 3، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وبيرفومايسكوي وتونينكو وفودياني وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 395 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي-" (رابير)".كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية إلى ما يصل إلى 110 عسكريين في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، قام مقاتلو مجموعة "الشرق" بتحسين موقعهم التكتيكي.وقال البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعيتين ذاتيتي الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفعية "غفوزديكا"".وقامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين موقعها التكتيكي وأطلقت النار على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وبافلوفكا وأوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحصل-على-مدافع-هاوتزر-تم-تطويرها-في-أواخر-الثلاثينيات-1087201182.html
https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-في-منطقة-العملية-الخاصة-تحصل-على-بدلات-تخفي-1087200178.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد نحو 400 شخص على محور أفدييفكا

12:40 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 400 جندي على اتجاه أفدييفكا في الـ24 الساعة الماضية.
وبحسب الوزارة، على اتجاه أفدييفكا، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "المركز" النار على العدو وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة. وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة من ألوية المشاة الآلية 47 و53 و59، ولواء الهجوم 3، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وبيرفومايسكوي وتونينكو وفودياني وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على مدافع هاوتزر تم تطويرها في أواخر الثلاثينيات
12:04 GMT
وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 395 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي-" (رابير)".
كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية إلى ما يصل إلى 110 عسكريين في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، قام مقاتلو مجموعة "الشرق" بتحسين موقعهم التكتيكي.
وقال البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعيتين ذاتيتي الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفعية "غفوزديكا"".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
11:21 GMT
وقامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين موقعها التكتيكي وأطلقت النار على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وبافلوفكا وأوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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