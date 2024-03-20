https://sputnikarabic.ae/20240320/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-نحو-400-شخص-على-محور-أفدييفكا-1087202253.html

الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد نحو 400 شخص على محور أفدييفكا

الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد نحو 400 شخص على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 400 جندي على اتجاه أفدييفكا في الـ24 الساعة الماضية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T12:40+0000

2024-03-20T12:40+0000

2024-03-20T12:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وبحسب الوزارة، على اتجاه أفدييفكا، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "المركز" النار على العدو وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة. وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة من ألوية المشاة الآلية 47 و53 و59، ولواء الهجوم 3، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وبيرفومايسكوي وتونينكو وفودياني وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 395 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي-" (رابير)".كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية إلى ما يصل إلى 110 عسكريين في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، قام مقاتلو مجموعة "الشرق" بتحسين موقعهم التكتيكي.وقال البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدفعيتين ذاتيتي الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفعية "غفوزديكا"".وقامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين موقعها التكتيكي وأطلقت النار على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وبافلوفكا وأوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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