https://sputnikarabic.ae/20240320/السعودية-توافق-على-فتح-مكتب-إقليمي-لصندوق-النقد-الدولي-في-الرياض-1087201888.html
السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:29+0000
2024-03-20T12:29+0000
2024-03-20T12:29+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103455/20/1034552084_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_93c07477ad2235c6d1076df1fc46fff9.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء.وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وحينها أعلنت المالية السعودية أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".يذكر أن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، كان قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7%، متوقعاً تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قوياً هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20240115/السياسة-الاقتصادية-السعودية-تخفض-التضخم-السنوي--1085009707.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103455/20/1034552084_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_b432867fb855cf53e8639390eb8cb1a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, الأخبار
السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء.
وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
وحينها أعلنت المالية السعودية أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي
، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".
يذكر أن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، كان قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي
في 2024 إلى 2.7%، متوقعاً تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قوياً هذا العام.