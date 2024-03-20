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السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:29+0000
2024-03-20T12:29+0000
السعودية
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء.وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وحينها أعلنت المالية السعودية أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".يذكر أن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، كان قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7%، متوقعاً تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قوياً هذا العام.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, الأخبار

السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

12:29 GMT 20.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyالرياض - السعودية
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء.
وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.
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وحينها أعلنت المالية السعودية أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".
يذكر أن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، كان قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7%، متوقعاً تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قوياً هذا العام.
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