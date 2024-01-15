https://sputnikarabic.ae/20240115/السياسة-الاقتصادية-السعودية-تخفض-التضخم-السنوي--1085009707.html
السياسة الاقتصادية السعودية تخفض التضخم السنوي
السياسة الاقتصادية السعودية تخفض التضخم السنوي
أثمرت السياسات الاقتصادية السعودية عن خفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى 1.5% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2023. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:32+0000
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وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إن معدل تضخم شهر ديسمبر جاء أقل من الشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حينما كان عند 1.7 %، مسجلا انخفاضا نسبيا طفيفا على أساس سنوي.يشار إلى أن معدلات التضخم في السعودية مستقرة نسبيا مقارنة بدول مجموعة العشرين وغيرها من الدول.ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.يذكر أن تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد ألقت بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود.وقال مسؤولون في قطاع الشحن لوسائل إعلام أمريكية، إن أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن لوضع حد لتهديدات حركة "أنصار الله".وأسفرت هجمات "أنصار الله" على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل إلى تجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، والتي تعتبر طريقا مختصرا من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.وأصبح العالم في مواجهة موجة جديدة من التضخم في ظل احتمالات أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة مثل الحبوب، هذا الطريق البحري المختصر.
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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السياسة الاقتصادية السعودية تخفض التضخم السنوي
أثمرت السياسات الاقتصادية السعودية عن خفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى 1.5% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2023.
وقالت صحيفة
"البلاد" السعودية إن معدل تضخم شهر ديسمبر جاء أقل من الشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حينما كان عند 1.7 %، مسجلا انخفاضا نسبيا طفيفا على أساس سنوي.
يشار إلى أن معدلات التضخم في السعودية مستقرة نسبيا مقارنة بدول مجموعة العشرين وغيرها من الدول.
ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.
يذكر أن تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد ألقت بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود.
وقال مسؤولون في قطاع الشحن لوسائل إعلام أمريكية، إن أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية
على اليمن لوضع حد لتهديدات حركة "أنصار الله".
وأسفرت هجمات "أنصار الله" على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل إلى تجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة
، والتي تعتبر طريقا مختصرا من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.
وأصبح العالم في مواجهة موجة جديدة من التضخم في ظل احتمالات أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة مثل الحبوب، هذا الطريق البحري المختصر.