https://sputnikarabic.ae/20240320/رئيسي-الحيلولة-دون-وقوع-كارثة-إنسانية-في-فلسطين-وغزة-تمثل-مسؤولية-فورية-للأوساط-الدولية-1087190739.html

رئيسي: الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في فلسطين وغزة تمثل مسؤولية فورية للأوساط الدولية

رئيسي: الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في فلسطين وغزة تمثل مسؤولية فورية للأوساط الدولية

سبوتنيك عربي

حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، من "أي إجراء عدواني محتمل في القدس الشريف والمسجد الأقصى ضد المصلين الفلسطينيين في أيام شهر رمضان". 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T07:42+0000

2024-03-20T07:42+0000

2024-03-20T07:42+0000

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وقال رئيسي، إن "الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في فلسطين وغزة تمثل مسؤولية فورية للأوساط الدولية"، مؤكدًا أنه "مما لا شك أن استمرار الإبادة الجماعية اليوم في غزة وجرائم حرب الكيان الصهيوني في الضفة الغربية تمثل الهاجس الرئيس للأمة الاسلامية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد على "ضرورة اتخاذ إجراءات مؤثرة بهدف وقف الإبادة الجماعية والرفع التام للحصار وتسليم الآمرين والمنفذين في الكيان الصهيوني الإجرامي ليد العدالة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240313/إيران-توجه-رسائل-إلى-عدد-من-المنظمات-الدولية-بشأن-الإبادة-الجماعية-التي-ترتكبها-إسرائيل-ضد-غزة-1086927404.html

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