https://sputnikarabic.ae/20240320/سياسي-فرنسي-الماكرونية-تتناغم-بشكل-متزايد-مع-البلاهة--1087201521.html

سياسي فرنسي: "الماكرونية" تتناغم بشكل متزايد مع "البلاهة"

سياسي فرنسي: "الماكرونية" تتناغم بشكل متزايد مع "البلاهة"

سبوتنيك عربي

أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود البلاد إلى الانتحار من خلال إعداد قوات لإرسالها إلى أوكرانيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T12:24+0000

2024-03-20T12:24+0000

2024-03-20T12:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار فرنسا

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وأضاف فيليبو على قناته الرسمية في "إكس": "يبدو أن الشخصيات المهمة في الدولة العميقة طلبت من فرنسا الانتحار".ودعا السياسي المواطنين الفرنسيين إلى التمرد على هذا الاحتمال، وأضاف أن "الماكرونية تتناغم بشكل متزايد مع البلاهة".وفي وقت سابق، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 16 فبراير/ شباط، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع في باريس على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وأشار ماكرون إلى أن الوثيقة تم التوقيع عليها لمدة عشر سنوات وستكون سارية حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-وحالات-الفرار-منها-في-ازدياد-1087200953.html

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