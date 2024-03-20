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الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/سياسي-فرنسي-الماكرونية-تتناغم-بشكل-متزايد-مع-البلاهة--1087201521.html
سياسي فرنسي: "الماكرونية" تتناغم بشكل متزايد مع "البلاهة"
سياسي فرنسي: "الماكرونية" تتناغم بشكل متزايد مع "البلاهة"
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود البلاد إلى الانتحار من خلال إعداد قوات لإرسالها إلى أوكرانيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:24+0000
2024-03-20T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وأضاف فيليبو على قناته الرسمية في "إكس": "يبدو أن الشخصيات المهمة في الدولة العميقة طلبت من فرنسا الانتحار".ودعا السياسي المواطنين الفرنسيين إلى التمرد على هذا الاحتمال، وأضاف أن "الماكرونية تتناغم بشكل متزايد مع البلاهة".وفي وقت سابق، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 16 فبراير/ شباط، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع في باريس على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وأشار ماكرون إلى أن الوثيقة تم التوقيع عليها لمدة عشر سنوات وستكون سارية حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-وحالات-الفرار-منها-في-ازدياد-1087200953.html
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روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

سياسي فرنسي: "الماكرونية" تتناغم بشكل متزايد مع "البلاهة"

12:24 GMT 20.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود البلاد إلى الانتحار من خلال إعداد قوات لإرسالها إلى أوكرانيا.
وأضاف فيليبو على قناته الرسمية في "إكس": "يبدو أن الشخصيات المهمة في الدولة العميقة طلبت من فرنسا الانتحار".
ودعا السياسي المواطنين الفرنسيين إلى التمرد على هذا الاحتمال، وأضاف أن "الماكرونية تتناغم بشكل متزايد مع البلاهة".
ويوم أمس، أعلن رئيس أركان القوات البرية الفرنسية، الجنرال بيير شيل، أن الجيش يستعد للمشاركة في أشد الصراعات.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 16 فبراير/ شباط، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع في باريس على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وبحسب ماكرون، فإن الاتفاق يحدد الالتزامات التي تم التعهد بها في صيغة مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو/ تموز 2023.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:53 GMT
وأشار ماكرون إلى أن الوثيقة تم التوقيع عليها لمدة عشر سنوات وستكون سارية حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
ويتعلق الاتفاق بنقل المعدات الحديثة المتوافقة مع الأسلحة التي يوفرها الناتو إلى أوكرانيا، ويعني ذلك أيضًا تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز الصناعة الدفاعية في أوكرانيا.
وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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