https://sputnikarabic.ae/20240320/متحدث-الخارجية-الإسرائيلية-الوفد-المفاوض-في-قطر-أخذ-صلاحيات-أوسع-بشأن-صفقة-تبادل-المحتجزين-1087193979.html

متحدث الخارجية الإسرائيلية: الوفد المفاوض في قطر أخذ صلاحيات أوسع بشأن صفقة تبادل المحتجزين

متحدث الخارجية الإسرائيلية: الوفد المفاوض في قطر أخذ صلاحيات أوسع بشأن صفقة تبادل المحتجزين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، أن "جولات الحوار في دولة قطر ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن الوفد لإسرائيلي موجود هناك منذ الاثنين... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T09:36+0000

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وقال كعبية لوكالة أنباء العالم العربي، إن "الوفد الإسرائيلي في قطر أخذ صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالمفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس والوسطاء بشأن تبادل المحتجزين ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، واصفا شروط حماس بأنها "غير معقولة".وأكد أن إسرائيل على استعداد لهدنة مؤقتة، قائلا: "إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت والإفراج عن المخطوفين وإدخال المساعدات، وبناء ميناء لأجل ذلك، من أجل المواطن الغزاوي".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الفلسطينية-ندين-تفاخر-نتنياهو-بتوفير-كل-مقومات-تهجير-سكان-قطاع-غزة-1087192613.html

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