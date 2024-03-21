https://sputnikarabic.ae/20240321/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-محطة-توليد-الكهرباء-في-تل-أبيب-بالطيران-المسير-1087216951.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الخميس، استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسيّر. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T01:27+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها : "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بأراضينا المحتلة".وأضاف البيان "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن أكثر 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240314/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-بالماخيم-الجوية-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1086958677.html
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تل أبيب, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
تل أبيب, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسير
01:27 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 01:28 GMT 21.03.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الخميس، استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسيّر.
بغداد - سبوتنيك
. وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها : "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بأراضينا المحتلة".
وأضاف البيان "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية
، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن أكثر 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.