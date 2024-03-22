https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-الروسية-تخصيص-المساعدات-المالية-لأوكرانيا-من-الاتحاد-الأوروبي-لن-ينقذ-نظام-كييف-1087272638.html
الخارجية الروسية: تخصيص المساعدات المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينقذ نظام كييف
الخارجية الروسية: تخصيص المساعدات المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينقذ نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن خطط الاتحاد الأوروبي لمضاعفة مشتريات الأسلحة في الدول الأوروبية، تشير إلى رغبة بروكسل في البدء في... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T17:24+0000
2024-03-22T17:24+0000
2024-03-22T17:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا تعليقا على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس/ آذار الجاري، أن "الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي لمضاعفة مشتريات الأسلحة في الدول الأوروبية بحلول عام 2030، يشير إلى أن خطط الاتحاد الأوروبي (على غرار الولايات المتحدة) للبدء في جني الأموال من الحروب.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يخاطب-مندوبي-الغرب-هل-أنتم-مستعدون-للقتال-مع-روسيا-بسبب-أوكرانيا؟-1087272449.html
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روسيا
الخارجية الروسية: تخصيص المساعدات المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينقذ نظام كييف
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن خطط الاتحاد الأوروبي لمضاعفة مشتريات الأسلحة في الدول الأوروبية، تشير إلى رغبة بروكسل في البدء في جني الأموال من الحروب على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت زاخاروفا تعليقا على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس/ آذار الجاري، أن "الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي لمضاعفة مشتريات الأسلحة في الدول الأوروبية بحلول عام 2030، يشير إلى أن خطط الاتحاد الأوروبي (على غرار الولايات المتحدة) للبدء في جني الأموال من الحروب.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا، استضافته باريس في أواخر فبراير/ شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وفي 10 مارس/ آذار، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف شيكورسكي، إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".