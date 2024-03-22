https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يخاطب-مندوبي-الغرب-هل-أنتم-مستعدون-للقتال-مع-روسيا-بسبب-أوكرانيا؟-1087272449.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يخاطب مندوبي الغرب: هل أنتم مستعدون للقتال مع روسيا بسبب أوكرانيا؟
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يخاطب مندوبي الغرب: هل أنتم مستعدون للقتال مع روسيا بسبب أوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الغرب، بخطاباته، يخاطر بنقل الصراع في أوكرانيا إلى... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T16:47+0000
2024-03-22T16:47+0000
2024-03-22T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفي الوقت نفسه، سأل الممثلين الغربيين عما إذا كانوا مستعدين لمحاربة روسيا في بلدانهم، وأضاف "إنني أخاطب ممثلي الدول الغربية الجالسين في القاعة، لقد أوصلتم أوكرانيا بالفعل إلى حافة الهاوية، واستنزفتم كل مواردها تقريبًا، وحرمتم السكان من الحق في مستقبل لائق. والآن بدأتم تشعرون بالقلق".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن باريس يجب أن تضع في اعتبارها أن الجيش الذي أرسلته إلى أوكرانيا سيصبح هدفا ذا أولوية بالنسبة لموسكو.وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا، استضافته باريس في أواخر فبراير/ شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-اللجنة-العسكرية-لحلف-شمال-الأطلسي-يعلن-جاهزية-الحلف-للصراع-مع-روسيا-1087266708.html
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روسيا
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يخاطب مندوبي الغرب: هل أنتم مستعدون للقتال مع روسيا بسبب أوكرانيا؟
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الغرب، بخطاباته، يخاطر بنقل الصراع في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة وحادة ولا يمكن التنبؤ بها.
وفي الوقت نفسه، سأل الممثلين الغربيين عما إذا كانوا مستعدين لمحاربة روسيا في بلدانهم، وأضاف "إنني أخاطب ممثلي الدول الغربية الجالسين في القاعة، لقد أوصلتم أوكرانيا بالفعل إلى حافة الهاوية، واستنزفتم كل مواردها تقريبًا، وحرمتم السكان من الحق في مستقبل لائق. والآن بدأتم تشعرون بالقلق".
وقال نيبينزيا: "إنكم تتجاهلون، لأن تصرفاتكم الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا أو على الأقل إضعافها لم تحقق النتيجة المرجوة".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن باريس يجب أن تضع في اعتبارها أن الجيش الذي أرسلته إلى أوكرانيا سيصبح هدفا ذا أولوية بالنسبة لموسكو.
وأضاف نيبينزيا إلى أن الغرب أوصل أوكرانيا بالفعل إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"، لأنه لم يتمكن من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا، استضافته باريس في أواخر فبراير/ شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وفي 10 مارس/ آذار، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف شيكورسكي، إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".