https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-اللجنة-العسكرية-لحلف-شمال-الأطلسي-يعلن-جاهزية-الحلف-للصراع-مع-روسيا-1087266708.html

رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية الحلف للنزاع مع روسيا

رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية الحلف للنزاع مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، اليوم الجمعة، استعداد الحلف للنزاع مع روسيا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T13:43+0000

2024-03-22T13:43+0000

2024-03-22T13:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الناتو

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وأدلى باور بهذا التصريح في مقابلة مع نشرة إخبارية لوزارة الدفاع الأوكرانية "آرمي إنفورم"، ردا على سؤال حول مدى استعداد التحالف للنزاع مع روسيا.وأضاف باور: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية أن نكون مستعدين". وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".ووصف أوستن التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية"، وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.سيتم إنشاء المنشأة من خلال توسيع القاعدة الجوية القائمة بالفعل لحلف "الناتو" "ميخائيل كوغالنيسينو" في مقاطعة كونستانتا الواقعة في جنوب شرق رومانيا، وستبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.8 ألف هكتار.وذكرت وسائل إعلام رومانية أن "المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، سيشمل مدارج طيران ومنصات أسلحة وحظائر للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى المدارس ورياض الأطفال والمحلات التجارية وحتى مستشفى".

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روسيا, العالم, الناتو