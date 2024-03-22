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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-اللجنة-العسكرية-لحلف-شمال-الأطلسي-يعلن-جاهزية-الحلف-للصراع-مع-روسيا-1087266708.html
رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية الحلف للنزاع مع روسيا
رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية الحلف للنزاع مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، اليوم الجمعة، استعداد الحلف للنزاع مع روسيا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T13:43+0000
2024-03-22T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأدلى باور بهذا التصريح في مقابلة مع نشرة إخبارية لوزارة الدفاع الأوكرانية "آرمي إنفورم"، ردا على سؤال حول مدى استعداد التحالف للنزاع مع روسيا.وأضاف باور: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية أن نكون مستعدين". وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".ووصف أوستن التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية"، وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.سيتم إنشاء المنشأة من خلال توسيع القاعدة الجوية القائمة بالفعل لحلف "الناتو" "ميخائيل كوغالنيسينو" في مقاطعة كونستانتا الواقعة في جنوب شرق رومانيا، وستبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.8 ألف هكتار.وذكرت وسائل إعلام رومانية أن "المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، سيشمل مدارج طيران ومنصات أسلحة وحظائر للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى المدارس ورياض الأطفال والمحلات التجارية وحتى مستشفى".
https://sputnikarabic.ae/20240322/بناء-أكبر-قاعدة-لحلف-الناتو-بأوروبا-في-رومانيا-1087255676.html
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يعلن جاهزية الحلف للنزاع مع روسيا

13:43 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 22.03.2024)
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Armando Babani
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أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، اليوم الجمعة، استعداد الحلف للنزاع مع روسيا.
وأدلى باور بهذا التصريح في مقابلة مع نشرة إخبارية لوزارة الدفاع الأوكرانية "آرمي إنفورم"، ردا على سؤال حول مدى استعداد التحالف للنزاع مع روسيا.
وأضاف باور: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية أن نكون مستعدين".
وكما أشار باور، بدأ الناتو الاستعداد لمثل هذا التطور في عام 2014، مباشرة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وفي عام 2019 بدأ الحلف في العودة إلى الأمن الجماعي، حيث بدأ تغيير الاستراتيجيات والتخطيط العملياتي وتحديث القوات المسلحة للدول الأعضاء.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

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بناء أكبر قاعدة لحلف "الناتو" بأوروبا في رومانيا
12:54 GMT
وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".
وأضاف أوستن: "من دون دعم من واشنطن، ستظل القوات الأوكرانية أقل تسليحاً ومعرضة للخطر بسبب الافتقار إلى "أنظمة الدفاع الجوي الكافية".
ووصف أوستن التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية"، وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 06:35 GMT
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وبدأ بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، في رومانيا، حيث يمكن استيعاب أكثر من 10 آلاف عسكري وأفراد أسرهم.
بدء بناء أكبر قاعدة لحلف الناتو في أوروبا في رومانيا - سبوتنيك عربي
سيتم إنشاء المنشأة من خلال توسيع القاعدة الجوية القائمة بالفعل لحلف "الناتو" "ميخائيل كوغالنيسينو" في مقاطعة كونستانتا الواقعة في جنوب شرق رومانيا، وستبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.8 ألف هكتار.
وذكرت وسائل إعلام رومانية أن "المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، سيشمل مدارج طيران ومنصات أسلحة وحظائر للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى المدارس ورياض الأطفال والمحلات التجارية وحتى مستشفى".
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