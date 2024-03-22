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https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-الوزراء-المجري-يحدد-مواعيد-محتملة-لإرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1087245081.html
رئيس الوزراء المجري يحدد مواعيد محتملة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري يحدد مواعيد محتملة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
لم يستبعد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في حديثه لراديو "كوسوث"، أن تدخل القوات الغربية أوكرانيا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، لأن التطور السابق للصراع يظهر... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T07:46+0000
2024-03-22T08:00+0000
العالم
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وأجاب أوربان عن سؤال عن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر كان من المستحيل تخيل ذلك، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر أصبح الأمر حدثًا يوميًا. وأذكر عندما قال الألمان إنهم غير مستعدين لإرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، سنرسل معدات وخوذات أفضل... والآن يقولون إن على ألمانيا أن ترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية يمكن استخدامها لضرب مناطق بعيدة مثل موسكو، أو على الأقل داخل روسيا".وكرر أوربان أن "ما هو سخيف ومن المستحيل تصديقه الآن سوف يصبح حقيقة واقعة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر".وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا استضافته باريس في أواخر فبراير/ شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.وفي 10 مارس/ آذار، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف شيكورسكي، إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20240322/ماكرون-أوكرانيا-يمكن-أن-تسقط-في-وقت-قريب-جدا-1087242794.html
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العالم

رئيس الوزراء المجري يحدد مواعيد محتملة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

07:46 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 08:00 GMT 22.03.2024)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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لم يستبعد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في حديثه لراديو "كوسوث"، أن تدخل القوات الغربية أوكرانيا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، لأن التطور السابق للصراع يظهر أن ما هو غير محتمل في البداية يصبح حقيقة بعد مرور بعض الوقت.
وأجاب أوربان عن سؤال عن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر كان من المستحيل تخيل ذلك، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر أصبح الأمر حدثًا يوميًا. وأذكر عندما قال الألمان إنهم غير مستعدين لإرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، سنرسل معدات وخوذات أفضل... والآن يقولون إن على ألمانيا أن ترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية يمكن استخدامها لضرب مناطق بعيدة مثل موسكو، أو على الأقل داخل روسيا".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
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ماكرون: أوكرانيا يمكن أن "تسقط" في وقت قريب جدا
02:49 GMT
وكرر أوربان أن "ما هو سخيف ومن المستحيل تصديقه الآن سوف يصبح حقيقة واقعة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر".
وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا استضافته باريس في أواخر فبراير/ شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وفي 10 مارس/ آذار، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف شيكورسكي، إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
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