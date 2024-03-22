https://sputnikarabic.ae/20240322/روسيا-والصين-تمنعان-مشروع-قرار-أميركي-بشأن-غزة-لم-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-1087267594.html
روسيا والصين تمنعان مشروع قرار أميركي بشأن غزة لم يطالب بوقف إطلاق النار
روسيا والصين تمنعان مشروع قرار أميركي بشأن غزة لم يطالب بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
استخدمت روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T14:23+0000
2024-03-22T14:23+0000
2024-03-22T14:23+0000
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غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت روسيا والصين والجزائر ضد القرار، بينما أيدته 11 دولة، وامتنعت غيانا عن التصويت.وتضمن المشروع الأميركي إدانة صريحة لـ"حماس" ولم يشر إلى ذنب إسرائيل في مقتل مدنيين في قطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240322/غانتس-ناقشت-مع-بلينكن-الاستراتيجية-المستقبلية-لضمان-الأمن-والاستقرار-في-المنطقة-برمتها-1087266420.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا والصين تمنعان مشروع قرار أميركي بشأن غزة لم يطالب بوقف إطلاق النار
استخدمت روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار.
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت روسيا والصين والجزائر ضد القرار، بينما أيدته 11 دولة، وامتنعت غيانا عن التصويت.
وأوضحت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن قرار الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي جاء بسبب خلوه من بند ينص على وقف إطلاق النار في القطاع.
وتضمن المشروع الأميركي إدانة صريحة لـ"حماس" ولم يشر إلى ذنب إسرائيل في مقتل مدنيين في قطاع غزة.
وأدان المشروع الأميركي ما وصفها بـ"جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي قادته حماس". وجاء في النص أن "حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة المسلحة في غزة لا تدافع عن كرامة الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره، وأن حماس تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول الأعضاء" في الأمم المتحدة.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.