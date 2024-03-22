https://sputnikarabic.ae/20240322/عمّان-تعلق-على-تصديق-إسرائيل-بمصادرة-8-آلاف-دونم-في-غور-الأردن-1087267740.html

عمان تعلق على تصديق إسرائيل بمصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

عمان تعلق على تصديق إسرائيل بمصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

سبوتنيك عربي

عبر الأردن، اليوم الجمعة، عن إدانته قرار وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية، مصادرة 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T14:27+0000

2024-03-22T14:27+0000

2024-03-22T14:27+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على "رفض الأردن واستنكاره المطلق لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة".وتابع البيان مشددا على أن "هذه الإجراءات المدانة تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وجددت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها دعوتها للمجتمع الدولي "بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية"، مؤكدة أن "مثل هذه الإجراءات، التي تتزامن وشهر رمضان المبارك، والحرب العدوانية المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه".وكان بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، صادق اليوم الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير المال سموتريتش صادق على مصادرة نحو 8 آلاف دونم في غور الأردن، معتبرًا هذا الأراضي "أراضي دولة". وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة "موشاف يافيت"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.وأوضحت أن خطوة تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن جاءت بعد عام من العمل في وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي يترأسها سموتريتش، وزير المال نفسه، وأن اعتبار المنطقة كأرض إسرائيلية سيسمح بتخصيص المنطقة كمحمية للبناء والتطوير عليها، وإن كان هذا العمل سيستغرق حوالي العام. وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء. فيما لا يزال الآلاف مفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.

https://sputnikarabic.ae/20240322/الأردن-ينفذ-6-عمليات-إسقاط-جوي-لمساعدة-غزة-مع-دول-أخرى-1087264833.html

https://sputnikarabic.ae/20240320/أمريكا-تعلن-تنفيذ-عملية-إسقاط-جوي-للمساعدات-الإنسانية-على-شمالي-غزة-بالتعاون-مع-الأردن-1087201675.html

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