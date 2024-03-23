https://sputnikarabic.ae/20240323/الجيش-الأمريكي-إسقاط-4-مسيرات-وتدمير-3-مخازن-تحت-الأرض-تابعة-لـأنصار-الله-1087282234.html
الجيش الأمريكي: إسقاط 4 مسيرات وتدمير 3 مخازن تحت الأرض تابعة لـ"أنصار الله"
الجيش الأمريكي: إسقاط 4 مسيرات وتدمير 3 مخازن تحت الأرض تابعة لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكية، اليوم السبت، أنه ما بين الساعة 4:22 صباحًا و11:10 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T04:28+0000
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وتابعت "سنتكوم" في بيانها "أطلق أنصار الله المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".في السياق ذاته، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية "ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة لأنصار الله في المناطق التي يسيطرون عليها واستهدفت هذه الضربات القدرات التي يستخدمها أنصار الله لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة".وأضاف البيان "أدت هجمات أنصار الله غير القانونية إلى مقتل ثلاثة بحارة، وإغراق سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، وتعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية".واختتم البيان بالتأكيد على أن مرافق تخزين الأسلحة التي تم تدميرها شكلت تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240318/إعلام-النرويج-تجري-محادثات-سرية-مع-أنصار-الله-بشأن-الصراع-في-اليمن-1087104566.html
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
الجيش الأمريكي: إسقاط 4 مسيرات وتدمير 3 مخازن تحت الأرض تابعة لـ"أنصار الله"
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكية، اليوم السبت، أنه ما بين الساعة 4:22 صباحًا و11:10 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في الاشتباك وتدمير أربع طائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن دفاعاً عن النفس.
وتابعت "سنتكوم" في بيانها "أطلق أنصار الله المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
في السياق ذاته، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية "ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة لأنصار الله في المناطق التي يسيطرون عليها واستهدفت هذه الضربات القدرات التي يستخدمها أنصار الله
لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة".
وأضاف البيان "أدت هجمات أنصار الله غير القانونية إلى مقتل ثلاثة بحارة، وإغراق سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، وتعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية".
واختتم البيان بالتأكيد على أن مرافق تخزين الأسلحة التي تم تدميرها شكلت تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".
وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة
الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية
في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.