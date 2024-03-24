https://sputnikarabic.ae/20240324/الأمين-العام-لـأوبك-يوضح-التداعيات-الكارثية-لاختفاء-النفط-1087331987.html

الأمين العام لـ"أوبك" يوضح "التداعيات الكارثية" لاختفاء النفط

الأمين العام لـ"أوبك" يوضح "التداعيات الكارثية" لاختفاء النفط

سبوتنيك عربي

وصف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الأحد، أن الدعوات المنادية بالتخلي عن النفط "مغلوطة وغير واقعية". 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T13:09+0000

2024-03-24T13:09+0000

2024-03-24T13:09+0000

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وتابع مؤكدا في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "النفط يعد دون مبالغة عصب الحياة الحديثة، ويشكّل نحو 31% من مزيج الطاقة العالمي".وأشار الغيص إلى أن "التصدّي للدعوات المطالبة بالتخلي عن النفط يأتي كجزء من الجهود التوعوية التي تقوم بها (أوبك) بشكل مستمر، والتي تشمل أيضا إنتاج مواد مصورة ومنشورات بلغات مختلفة، مثل الإنجليزية والعربية والألمانية والإسبانية والفرنسية والفارسية وغيرها، بهدف رفع مستوى الوعي والإدراك في جميع أنحاء العالم حول أهمية النفط، ومدى خطورة تلك المطالب والدعوات".وبشأن أبرز القطاعات التي ستتأثر باختفاء النفط، أوضح الأمين العام لـ"أوبك" أن "التأثير سيمتد ليشمل وسائل النقل سواء كانت جوية أو بحرية أو برية ومركبات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف وإنتاج الأغذية وتغليفها وتخزينها إضافة إلى الأدوية ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية".كما أكد الأمين العام للمنظمة أن "اختفاء النفط ستكون له تداعيات كارثية، مثل فقدان الملايين لوظائفهم، وكبح جماح الإنتاج الصناعي في العالم والنمو الاقتصادي العالمي، كما سيفاقم من أزمة فقر الطاقة في دول كثيرة حول العالم، في وقت يفتقد فيه الملايين لأبسط الاحتياجات الكهربائية، مثل الإضاءة"، وفق قوله.ولفت إلى أن هناك سيناريو آخر في توقعات "أوبك"، يفيد بأنه من الممكن أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى 120 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، مشددا في هذا السياق على أنه "يجب تأمين استثمارات كافية لتوفير هذه المستويات الهائلة للطلب على الطاقة والنفط".وتابع أنه "من أجل تأمين الإمدادات اللازمة من النفط يجب ضخ نحو 14 تريليون دولار أمريكي لاستثمارها في مختلف أنشطة الصناعة النفطية بحلول عام 2045، وهذا سيعزز من أمن الطاقة، كما سيساعد في تطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات".

https://sputnikarabic.ae/20240224/وزير-النفط-العراقي-أوبك-لديها-خطة-مستقبلية-لزيادة-الإنتاج-بنسبة-16-1086371387.html

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