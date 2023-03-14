https://sputnikarabic.ae/20230314/أوبك-تتوقع-ارتفاع-الطلب-العالمي-على-النفط-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-في-2023-1074729173.html

"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ 2.3 مليون برميل يوميا في 2023

"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ 2.3 مليون برميل يوميا في 2023

أظهر تقرير منظمة "أوبك" الشهري، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة لا تزال تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً، في 2023– بمتوسط حتى 101.9... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T13:19+0000

2023-03-14T13:19+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في التقرير: "تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، دون تغيير فعليًا، عن تقديرات الشهر السابق البالغة 2.3 مليون برميل يوميًا".وكانت المنظمة قد توقعت في الشهر الماضي، أن يكون الطلب العالمي على النفط هذا العام 101.87 مليون برميل يوميًا .وبهذا الشكل، في آذار/ مارس، زادت التوقعات بشكل طفيف - بمقدار 30 ألف برميل يوميًا.وتمت زيادة تقدير المؤشر في الربع الأول بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع تقديرات شباط/ فبراير - إلى 101.28 مليون برميل يوميًا، وفي الربع الثاني - بمقدار 70 ألفا إلى 100.77 مليون، وفي الربع الثالث - بمقدار 150 ألف برميل يومياً، إلى 102.14 مليون. ولكن، تم تخفيض التوقعات للربع الرابع بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 103.39 مليون برميل يومياً.وتم تعديل تقييم مماثل لعام 2022، باتجاه الخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، في المتوسط إلى 99.58 مليون برميل يوميًا.

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