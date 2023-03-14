https://sputnikarabic.ae/20230314/أوبك-تتوقع-ارتفاع-الطلب-العالمي-على-النفط-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-في-2023-1074729173.html
"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ 2.3 مليون برميل يوميا في 2023
"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ 2.3 مليون برميل يوميا في 2023
أظهر تقرير منظمة "أوبك" الشهري، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة لا تزال تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً، في 2023– بمتوسط حتى 101.9... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T13:19+0000
2023-03-14T13:19+0000
2023-03-14T13:19+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/45/1014024574_0:201:3756:2314_1920x0_80_0_0_80d1dda5e8e2d135a14c1d4a51d0edb8.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في التقرير: "تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، دون تغيير فعليًا، عن تقديرات الشهر السابق البالغة 2.3 مليون برميل يوميًا".وكانت المنظمة قد توقعت في الشهر الماضي، أن يكون الطلب العالمي على النفط هذا العام 101.87 مليون برميل يوميًا .وبهذا الشكل، في آذار/ مارس، زادت التوقعات بشكل طفيف - بمقدار 30 ألف برميل يوميًا.وتمت زيادة تقدير المؤشر في الربع الأول بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع تقديرات شباط/ فبراير - إلى 101.28 مليون برميل يوميًا، وفي الربع الثاني - بمقدار 70 ألفا إلى 100.77 مليون، وفي الربع الثالث - بمقدار 150 ألف برميل يومياً، إلى 102.14 مليون. ولكن، تم تخفيض التوقعات للربع الرابع بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 103.39 مليون برميل يومياً.وتم تعديل تقييم مماثل لعام 2022، باتجاه الخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، في المتوسط إلى 99.58 مليون برميل يوميًا.
https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-وابن-فرحان-يعقدان-اجتماعا-في-موسكو-فيديو--1074505434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/45/1014024574_202:0:3554:2514_1920x0_80_0_0_99baa924efa35a7a777c221dc5f53211.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ 2.3 مليون برميل يوميا في 2023
تابعنا عبر
أظهر تقرير منظمة "أوبك" الشهري، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة لا تزال تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً، في 2023– بمتوسط حتى 101.9 مليون برميل يومياً.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في التقرير: "تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، دون تغيير فعليًا، عن تقديرات الشهر السابق البالغة 2.3 مليون برميل يوميًا".
وكانت المنظمة
قد توقعت في الشهر الماضي، أن يكون الطلب العالمي على النفط هذا العام 101.87 مليون برميل يوميًا .
وبهذا الشكل، في آذار/ مارس، زادت التوقعات بشكل طفيف - بمقدار 30 ألف برميل يوميًا.
وتمت زيادة تقدير المؤشر في الربع الأول بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع تقديرات شباط/ فبراير - إلى 101.28 مليون برميل يوميًا، وفي الربع الثاني - بمقدار 70 ألفا إلى 100.77 مليون، وفي الربع الثالث - بمقدار 150 ألف برميل يومياً، إلى 102.14 مليون. ولكن، تم تخفيض التوقعات للربع الرابع بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 103.39 مليون برميل يومياً.
وتم تعديل تقييم مماثل لعام 2022، باتجاه الخفض
بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، في المتوسط إلى 99.58 مليون برميل يوميًا.